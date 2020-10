La reforma de la Llei de Seguretat Pública permetrà als joves commutar penes per treballs comunitaris

El Consell General ha aprovat per unanimitat aquest dijous la modificació de la Llei de seguretat pública. Els canvis a una llei que només té dos anys de vida responen sobretot al preocupant augment del consum d’alcohol entre els joves, especialment a través de l’anomenat ‘botellón‘, així coma l’increment de les persones que condueixen sota els efectes de l’alcohol i les drogues. Les modificacions al text aporten una “combinació de mesures“, ha detallat la consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata, Ester Molné. Per una banda “un enduriment de les sancions administratives i penals vinculades al consum de drogues i d’alcohol”. Però, per altra, aporten un reforç de “l’educació, la sensibilització i la prevenció vers els joves del nostre país”, ha defensat Molné. En aquest sentit, i a partir del treball fet en comissió, s’ha acordat que els joves menors de 25 anys puguin substituir les penes econòmiques d’infraccions penals per “treballs en benefici de la comunitat“. I, pel que fa als menors d’edat, podran substituir les infraccions administratives per programes alternatius de rehabilitació.

En aquest objectiu d’educar els joves, Molné també ha recordat que la llei encomana el Govern, a través d’una disposició addicional, a actualitzar en un termini de tres mesos el Pla Nacional contra les Drogodependències, “tenint en compte les noves realitats socials”.

En aquest sentit, des del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, el seu conseller general Joan Carles Camp ha recordat que cal continuar treballant en la prevenció sobre el consum d’alcohol i estupefaents, tant en l’àmbit de l’educació, de la informació, de la conscienciació, etc. sense deixar de banda la reinserció. “Cal destinar més recursos per erradicar el comerç il·lícit d’estupefaents, s’ha d’acabar amb aquests distribuïdors i traficants, que tant de mal fan a persones vulnerables i que destorcen famílies senceres”, ha afegit el conseller de Terceravia.

Per la seva part, la consellera del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Judith Salazar, s’ha felicitat per aquest consens de totes les forces parlamentàries que ha permès modificar aquesta llei amb la voluntat d’ampliar la protecció al menor davant conductes que el són nocives.