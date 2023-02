La redefinició de les graelles de nivells de l’administració central no comporten una rebaixa del sou ni del nivell actuals

La ministra en funcions, Trini Marín (SFGA)

La ministra d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana en funcions, Trini Marín, ha afirmat que la redefinició de les graelles de nivells de l’administració central “en cap cas afectarà ni el sou ni el nivell actuals de cap treballador públic, per la qual cosa es manté també la projecció de carrera de cadascú”. La ministra en funcions ha exposat que l’objectiu d’aquest estudi, que ha analitzat cada lloc de treball de l’administració central individualment, era conèixer les atribucions actuals de cada plaça, donat que amb el temps aquestes han anat canviant i adaptant-se.

Marín ha afegit que l’estudi ha conclòs i que els canvis s’aplicaran a partir del mes de juny. Es tracta d’una tasca que va començar el 2020 i que ha comptat amb el suport extern d’una empresa especialitzada en aquest tipus d’estudis.

La titular d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana ha exposat que, en els casos de les persones, la plaça de les quals mantingui el nivell, no experimentaran cap canvi. Les persones que la seva plaça augmenti de nivell, podran o bé pujar automàticament –si es troben entre els nivells 2 i 8–, o bé pujar de nivell si tenen la titulació necessària –a partir del 9–, o bé mantenir-se en el nivell actual si no disposen de la titulació. Serà quan aquestes places quedin buides i s’hagin de cobrir per edicte que ja es demanarà el nou nivell estipulat per l’estudi.

“És necessari destacar que les places que més pugen de nivell són les que fins ara estaven a la graella més baixa, com ara els operaris de manteniment o els treballadors del servei de tràmits, per exemple”, ha apuntat. De la mateixa manera, la ministra en funcions també ha manifestat que durant les primeres setmanes d’implantació de les noves graelles, s’habilitarà una comissió formada per tècnics del ministeri i de l’empresa encarregada de l’estudi per a “esclarir els dubtes que hi puguin haver i revisar tots els casos que faci falta”.

Pel que fa a la carta que el Sindicat de personal adscrit a l’administració general (SIPAAG) li ha adreçat i en què es queixaven de no haver format part d’aquest estudi, Marín ha recordat que la seva participació en qüestions de reqüalificacions no es preveu al Reglament d’organització i funcionament del comitè tècnic d’organització i gestió de la funció pública. No obstant això, ha assegurat, “la meva porta sempre està oberta i els explicaré quan vulguin, com hem fet en tots els casos en què m’han demanat una reunió”.