La Red Bull Homerun tenyeix de color la muntanya andorrana

Neu, disfresses i bon ambient

La Red Bull Homerun va tornar a tenyir la muntanya andorrana. Minions, Teletubbies, Barbies, gossos dàlmata, hamburgueses humanes i, fins i tot, mosques gegants van transformar el blanc nevat del Pirineu andorrà en un festival de color durant la celebració de la cursa que ja és tota una referència per als amants dels esports d’hivern.

El sector El Tarter de l’estació d’esquí Grandvalira va acollir aquest dissabte, 3 de febrer, la que és, sens dubte, la competició més creativa, enginyosa i explosiva de la temporada. Més de 300 esquiadors i surfistes de neu van temptar la destresa i el seu sentit de l’humor corrent disfressats i lliscant sobre la neu a la recerca del podi.

Entre els participants van destacar les figures de l’skater Danny León, la surfista Laura Coviella, el windsurfista Liam Dunkenberk, el brasiler Lucas Fink, tres vegades campió mundial de skimboard i habitual de Nazaré, així com el jugador de pilota basca Iñaki Osa Goikoetxea i el pilot de ral·li Gil Membrado.

Queralt Castellet, una de les grans snowboarders de halfpipe de l’última dècada, no es va voler perdre la carrera. La campiona catalana va arribar com a ambaixadora de l’esdeveniment i va romandre entre el públic ja que es troba a la recta final de la recuperació de la seva lesió. “No podia faltar, és la cursa més divertida. El simple fet de trepitjar neu per a mi ja és un repte aconseguit”.

La prova va començar com estava previst. A les 18.00 hores els participants van córrer costa amunt per a col·locar-se el material i poder lliscar el més ràpid possible per la pista del Tarter.

Marc Beascoechea es va imposar en la categoria d’esquí, mentre que a la de snowboard el veterà Jamie Phillip va vèncer per tercer any consecutiu. “La veritat és que he competit des que tinc 13 anys. Quan tenia 20 anys estava molt acostumat a guanyar, ara que en tinc 42 m’emociona pujar-me al podi en què poden ser les últimes ‘competis’ que faig a la meva vida. Per l’edat em dedico més a la velocitat i faig menys halfpipe, però segur que l’any que ve repeteixo a la Red Bull Homerun”.

Els premis femenins van anar a parar a les mans de l’esquiadora Julia Bellsolá, que va repetir triomf, i la snowboarder i íntima amiga de Castellet, Ana Amor. Totes dues es van mostrar encantades. Per a elles, la Red Bull Homerun és, sens dubte, la carrera imprescindible de l’any. “La veritat és que la carrera ha estat tota una experiència, ja em teniu abonada cada any”, va assegurar Amor.

Aquests quatre esportistes no van ser els únics guardonats. Aquesta cursa d’esquís bojos també pot presumir de lliurar premis a les disfresses més originals. En aquesta edició, les millors van ser Carla Anguita i Pepa Beltrán, que van seduir el jurat amb la seva particular versió de la mosca. “La veritat que no estàvem gaire convençudes. Aquest matí ens va donar per pensar que potser no era tan guai la idea”. Tant la Carla com la Pepa s’estrenaven a la Red Bull Homerun i si alguna cosa els va quedar clara és que no serà l’última. “El proper any repetim”, van exclamar les flamants guanyadores. En acabar la cursa, tots els participants van gaudir d’una fabulosa festa a L’Abarset”.