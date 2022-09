La recuperació del poder adquisitiu de les famílies vertebrarà el programa electoral del PS

El Partit Socialdemòcrata ha constituït l’equip de coordinadors del programa electoral, que tindrà la recuperació del poder adquisitiu, de les famílies i de les empreses, com a eix vertebrador, i que s’encarregaran de dirigir les diferents àrees que el conformaran.

Aquests coordinadors són Pere López, president del PS i del grup parlamentari socialdemòcrata; Judith Salazar, presidenta suplent del grup parlamentari; Gerard Alís, primer secretari del PS; i Susanna Vela, consellera general i expresidenta del partit.

Així s’ha establert, en la que ha estat la segona reunió del comitè executiu del partit després de les vacances d’estiu i que ha tingut un format híbrid presencial i telemàtic. La voluntat és anar avançant en la redacció d’un programa amb el que es vol donar resposta a les principals necessitats actuals de la població.

En aquest sentit, Pere López ha assenyalat que en el Debat d’Orientació Política que es va celebrar els passats 12 i 13 de setembre “ja va quedar clar” que qüestions com són la pèrdua de poder adquisitiu, l’accés a l’habitatge, les mesures de contenció de la inflació (que es constitueix com un dels elements de risc per als propers exercicis) i l l’energia, tindran un “paper predominant” i que són les “prioritats” del PS.

Per tal d’actualitzar i posar al dia el programa electoral, els coordinadors treballaran també amb membres del partit i se celebraran reunions amb representants de la societat civil i col·lectius diversos per tal de tenir una visió tan àmplia com sigui possible.