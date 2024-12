La recuperació de la memòria oral centra la celebració dels 25 anys de Sant Jaume dels Cortals

Un fotograma de l’audiovisual (Comú d’Encamp)

Encamp ha iniciat aquest dilluns, 16 de desembre, els actes de commemoració dels 25 anys de la construcció de la capella de Sant Jaume dels Cortals amb la presentació d’un audiovisual amb l’objectiu de recollir testimonis, experiències i records de la historia viscuda més recent sobre la construcció d’aquesta capella. El consol menor, Xavier Fernàndez, s’ha referit a aquest fet “25 anys són molts, però també són molt pocs, són molts per a oblidar ràpidament allò que va passar, però molt pocs per a trobar encara testimonis que ens ho puguin explicar”.

Xavier Fernàndez ha explicat que ha estat difícil trobar material del dia de la inauguració i, per això, “la importància de recuperar la memòria oral i tenir testimonis per a conservar la història de de la parròquia”. Tant el cònsol menor com el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, han agraït als testimonis i al departament de Cultura la tasca feta per l’elaboració d’aquest reportatge.

El conseller ha animat a tothom a “participar en l’acte del dia 29 de desembre” a Sant Jaume on es presentarà l’audiovisual, es farà una missa de commemoració, i es presentarà la reedició dels goigs. El Comú posa a disposició un autobús a les 11:30 h amb sortida de davant de l’edifici de l’Hotel Rosaleda.

Sans ha explicat que per als encampadans “l’església és una joia de l’arquitectura contemporània” i és una construcció “amb plena simbiosi i que conviu a dins del bosc de les Llaus” i que “des de Sant Jaume pots tenir una vista des del mirador de tot el poble”. Són elements molt valorats pels encampadans a més de ser “la darrera església del mil·lenni”.

Sans ha recordat que Sant Jaume “és un punt de trobada, més enllà de dia 1 de maig que és quan ens trobem tradicionalment, també per a retrobar-nos aquest 29 de desembre cortalans i encampadans i encampadanes, per a celebrar aquest aniversari”

En finalitzar l’acte de presentació el Comú ha obsequiat els participants amb una còpia del documental i s’ha immortalitzat el moment amb una fotografia conjunta.

La presentació ha comptat amb la presència de la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, la consellera general Maria Martisella, així com diverses autoritats nacionals, consellers comunals del mandat actual, així com del mandat 1996-1999, període en què es va realitzar la construcció de l’església i els testimonis que han participat al reportatge.





Un audiovisual que cerca la recuperació de la memòria oral

El reportatge dels 25 anys de Sant Jaume, de poc més de deu minuts, ha estat impulsat pel Comú d’Encamp. Gravat per Lluís Casabella i sota la direcció de Robert Lizarte, ha comptat amb els testimonis de l’excònsol Jordi Mas, l’arquitecte Manel Pallarès, el constructor Antoni Purroy, l’escultor Antonio Arias, l’escriptor i expert en art Alfred Llahí i les veïnes i testimonis de l’època Juanita Punsola i Nativitat Alís, així com, la col·laboració de Ràdio i Televisió d’Andorra, l’Arxiu Nacional, de la família Cintet i de la parròquia de Santa Eulàlia d’Encamp.

El reportatge es podrà veure a partir del dia 29 de desembre i descobrir curiositats com la inspiració de l’arquitecte pel protagonisme de la natura, el perquè d’un campanar a la italiana separat de l’edifici principal o, fins i tot, els detalls del dia de la primera pedra, entre d’altres.





L’església de Sant Jaume dels Cortals

Una de les últimes construïdes a Andorra i situada al bell mig del bosc de les Llaus, es va construir l’any 1999. La primera pedra es posava la primavera d’aquell mateix any, sent el començament del què avui dia continua sent un indret referent de la parròquia i del país.

Un projecte que es va desenvolupar en quedar-se petita l’antiga ermita de Sant Felip i Sant Jaume, per on passaven milers de persones cada any. Des d’un primer moment, es va voler que l’església quedés totalment integrada a dins del bosc, minvant així qualsevol mena de canvi en l’entorn natural.

La capella es va construir enmig de la natura, i es va decidir separar el campanar de la resta, perquè no quedés tapat per la vegetació. El campanar compta amb la campana Cortalana, que avui dia, encara sona. L’arquitecte que va idear el projecte va ser Manel Pallarès per encàrrec del Comú d’Encamp. L’església també compta amb una talla de fusta del sant creada per Antonio Arias.

Sant Jaume dels Cortals és doncs, la darrera capella construïda en l’últim mil·lenni a Andorra, i una de les poques que aconsegueix mimetitzar-se amb l’entorn, amb un estil panoràmic que aprofita la llum natural, i des de la qual es pot gaudir d’una vista privilegiada de la vall d’Encamp. Un quart de segle que celebra l’aposta d’Encamp per a conservar i potenciar la història, les arrels, la cultura i la tradició d’una parròquia.