La recuperació de Joan Verdú va pel bon camí

Joan Verdú s’està recuperant de la seva lesió (Alexis Boichard / Agence Zoom)

Fa un mes que Joan Verdú va patir una lesió mentre feia una sessió d’entrenament físic a Andorra. L’esquiador va notar una punxada a l’isquiotibial de la seva cama dreta que el va obligar a parar. Ara mateix, l’andorrà està en la recta final de la recuperació total i ha viatjat a Reiteralm (Àustria) per tal d’esquiar uns dies i provar sensacions abans de decidir la seva presència, o no, a la pròxima Copa del Món, a Val d’Isère el pròxim 9 de desembre. Tot dependrà del seu estat de forma.

En lesionar-se, després d’uns primers dies d’anàlisi i proves, es va determinar un trencament parcial -grau 2- del tendó conjunt del semitendinós i bíceps femoral en la inserció proximal de la cama dreta. A dia d’avui, la lesió està pràcticament superada, després que Verdú hagi dedicat el seu dia a dia exclusivament a la recuperació.

“Ara es tracta d’una reintroducció al terreny per a estar en la fase final de la recuperació i fer-ho de manera progressiva”, ha explicat Pol Ferrer, fisioterapeuta de la FAE. “A Reiteralm, primer, farem esquí lliure, i poc a poc anirem introduint traçat però en pista plana i fàcil per a anar augmentant en funció de les sensacions que tingui”.





Tot depèn del seu estat de forma

“El Joan ha rehabilitat molt bé”, afirma Ferrer, que ho argumenta: “Pel tipus de lesió que ha tingut i com s’ho ha fet i veient la implicació que té aquest isquio en l’esquí, pensem que la lesió no ens hauria de donar problemes i no creiem que hi hagi risc de recaiguda. El que sí ens condicionarà per a decidir si anem a Val d’Isère, o no, serà sobretot la seva forma física i també la valoració del risc de patir altres lesions”. És a dir, que pel fet de perdre forma física com a conseqüència de la lesió, és la clau: “Quan pateixes una lesió, la teva forma física disminueix i ara estem intentant recuperat aquesta forma física per a no ficar-lo a competir amb el risc de poder patir altres lesions, que seria més greu”. Així doncs, la decisió final es prendrà el més pròxim possible, a la cita del 9 de desembre, i sempre valorant tots els paràmetres perquè la integritat de l’esportista sigui la màxima possible