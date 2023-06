La realitat virtual (RV) i el seu auge comercial en el món dels videojocs

Dues persones joves jugant a un videojoc (Unsplash)

Des de l’inici del desenvolupament de videojocs, la realitat virtual (RV) ha estat present. Les primeres versions de RV daten dels anys 60, on el primer simulador tenia forma de màquina recreativa. Pocs anys després van començar a unir-se a la programació de videojocs, aconseguint experiències que estimulaven els diferents sentits dels usuaris. Avui, més de 60 anys després, els usuaris disposen dels seus propis dispositius a casa, cadascun amb les seves especificacions tècniques, títols, etc. En aquest sentit, Espanya és el país europeu més familiaritzat amb les tecnologies de RV, segons l’últim informe d’Ipsos en col·laboració amb el Fòrum Econòmic Mundial i que mostren també un auge en l’oci virtual.

Segons dades de l’Associació Espanyola de Videojocs, l’any 2023 només a Espanya, el sector podria recaptar en vendes una suma aproximada de 2 milions d’euros. En concret, l’AEVI assenyala que el potencial de la RV ha constituït un impuls important. Mostra d’això és com des de l’arribada a Espanya de la Gen3 -una tecnologia pionera que ofereix una immersió total en el joc, impulsada per Zero Latency, companyia líder a oferir experiències de realitat virtual free-roam– fa sis mesos, més de 30.000 usuaris en tota Espanya han pogut gaudir del seu potencial.

Aquest nou dispositiu, present en la seu de Madrid on la companyia compta amb el centre més gran de realitat free-roam de tota Europa i disponible també en el seu centre de Terrassa (Catalunya), presenta una clara millora en l’experiència dels usuaris que visiten les instal·lacions, una millor imatge, so, control i comoditat a l’hora de gaudir de les experiències immersives que hi ha en els diferents centres. Però, què fa a Zero Latency i el seu Gen3 tan especial i diferent?

– HTC VIU Focus 3: La Gen3 utilitza com a peça principal el model de HTC VIU Focus 3 que compta amb un visor més ergonòmic, menys pes per a ajudar en l’equilibri, un vídeo d’alta resolució (resolució 5K), camp de visió de 120 graus, taxa de 90 fps (frames per segon), so 3D, cancel·lació de soroll, provocant en l’usuari una immersió total en l’experiència que hagi triat.

– Llibertat de moviment: A diferència de les anteriors generacions que portaven una motxilla connectada per cables al visor, Gen3 es desprèn de la motxilla, dels cables i de qualsevol lligam que pugui provocar que l’usuari se senti incòmode. Unit a l’ús de la tecnologia Wi-Fi 6e, la connexió amb el centre de comandament és tan estable que no hi ha pèrdua d’informació durant les experiències.

– Sense marejos: Molts usuaris pateixen l’anomenat Motion sickness a l’hora d’intentar gaudir la realitat virtual. Motion sickness és un estat en el qual el cervell no és capaç de processar moviment, quan el cos està immòbil. En Zero Latency això no succeeix, pel fet que el moviment de l’experiència és el moviment del teu cos. Qualsevol acció que facis en la realitat, la veuràs reflectida en la mateixa experiència.

– Atesos per experts: Compten amb un gran nombre d’experts en els diferents centres repartits per Espanya, ells seran els encarregats de les explicacions abans i durant l’experiència. Els Game Màster, com se’ls coneix, s’asseguren de l’explicació prèvia a l’experiència (normes de seguretat, què fer en cas de, etc.), del correcte funcionament dels dispositius, etc.

– Experiències úniques: Zero Latency té experiències úniques que no es poden gaudir en altres llocs, atès que han estat desenvolupades en exclusiva per als espais free-roam. Hi ha experiències plenes d'acció com Far Cry 3: Dive into insanity, de misteri com Engineerium, de terror com Singularity o de zombis com el cas d'Undead Arena i Outbreak Origins.





La realitat virtual, una experiència d’oci consolidada a Espanya

Considerada com la companyia pionera en experiències immersives, des de 2016, només a Espanya han passat més de 250.000 persones pels seus centres de Madrid, Barcelona, Terrassa, Bilbao, Saragossa i Màlaga, mentre que en l’àmbit mundial la quantitat ascendeix a més de 3.000.000 jugadors. Una xifra que mostra la tendència d’oci consolidada. A més, pel que fa a pla d’expansió, la companyia té prevista l’obertura d’un espai en el Centre Comercial Intu Xanadú, en la Comunitat de Madrid i també a València.

De fet, amb l'objectiu de continuar oferint noves experiències als usuaris, pròximament, Zero Latency ampliarà la seva proposta de títols incorporant novetats basades en l'univers Warhammer Space Marine actualment en fase de desenvolupament.





Per Tecnonews