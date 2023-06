La ramaderia al Pirineu, a examen

Vaques frisones a l’Alt Urgell (RàdioSeu)

L‘Escola Agrària del Pirineu, a Bellestar (Alt Urgell), acollirà aquest dimecres i dijous les ‘Jornades de reflexió de la ramaderia al Pirineu: reptes i oportunitats’. Tal com indica el títol, la cimera vol servir per a compartir coneixements, idees i experiències sobre la situació actual del sector ramader de muntanya i les seves possibilitats de futur.

Segons les dades del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, actualment a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran hi ha al voltant de 1.900 explotacions ramaderes, la majoria de les quals són extensives o semi-extensives. Aquest model permet generar aliments de proximitat sostenibles, saludables i de qualitat. Alhora, ajuden a garantir que la societat pugui gaudir d’un paisatge cuidat i contribueixen a la mitigació del canvi climàtic, la conservació de la biodiversitat, la fixació de població al medi rural, la protecció del sòl enfront l’erosió i l’ús racional de l’aigua.

Tanmateix, la ramaderia extensiva viu una situació delicada i s’enfronta a reptes difícils per a mantenir la viabilitat econòmica i el relleu generacional. Per això, aquestes jornades volen reflexionar sobre com s’ha de garantir el futur del sector.

El programa d’aquest dimecres, dia 28, arrencarà a les 8:30 hores amb la presentació per part del delegat del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Josep Castells. La primera ponència serà sobre l’evolució de la ramaderia i la seva adaptació al llarg de la història, amb la investigadora de la UdL Ariadna Nieto. A les 10:45 hores començarà un bloc dedicat al relleu generacional, amb les intervencions d’Anna Carmona (dinamitzadora juvenil del DACC a l’Alt Pirineu), Clàudia Mompart (ramadera incorporada al poble cerdà de Víllec), Montserrat Martínez (Cooperativa Pirenaica), David Isern (Coopyrene) i Joan Barbé (Cal Franch de Montferrer), moderats per la coordinadora d’Acció Climàtica a l’Alt Pirineu i Aran, Núria Fontanet. S’hi tractarà temes com l’estratègia de relleu, la incorporació a l’agricultura ecològica, el cooperativisme i les explotacions familiars.

Després d’una pausa, al migdia (12.30 hores) es continuarà amb un segon bloc sobre la transferència de coneixement al Pirineu, amb les aportacions de Maria Valls (EAP), Laia Batalla (Escola de Pastors de Catalunya) i Francesc Cano (Consorci Tecnològic Forestal de Catalunya), que parlaran de la formació, l’especialització en pasturatge o la importància de coneixement per al sector. Moderarà la taula la subdirectora de Transferència i Innovació Agroalimentària de la Generalitat, Glòria Cugat.

Les jornades es reprendran dijous, dia 29, a les 9:30 hores, amb una presentació per part del director general d’Empreses Agroalimentàries, Joan Gòdia, i una xerrada sobre el Pla Estratègic 2021-2030 de ramaderia extensiva a Catalunya, amb la subdirectora general de Ramaderia del Govern, Mercè Soler.

Més tard (10:15 hores), començarà un bloc dedicat a la comercialització de la llet i dels làctics en general, a càrrec de Sergio Calsamiglia (catedràtic de Producció Animal de la UAB i representant de l’Institut de la Llet i Productes Làctics de Catalunya), Francisco Fernández (AGAPROL), Josep Gravet (Cooperativa Cadí), Joel Font (Formatgeria Tros de Sort) i Urgell Isus (responsable de Ramaderia Ca l’Andreu i membre de Menja’t l’Alt Urgell), amb la moderació de la subdirectora general d’Indústries i Qualitat Agroalimentàries, Cristina Massot.

El quart i últim bloc (12:15 hores) serà sobre la sostenibilitat de les explotacions ramaderes al Pirineu. Hi parlaran Marc Arcarons i Merlès Martínez (Fundació Pau Costa), Marc Taüll (CTFC) i Martí Orriols (Federació Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus), moderats per la subdirectora general de Ramaderia, Mercè Soler. Tractaran qüestions com la prevenció d’incendis, l’impacte del canvi climàtic i l’aportació al medi ambient. Les conclusions dels dos dies les presentaran Núria Fontanet i Joan Gòdia.