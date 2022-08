La ràdio andorrana es queda “muda” per la mort d’Andreu Trastoy (Teddy)

Aquest dilluns s’ha conegut la mort d’Andreu Trastoy, una persona estretament lligada a la història de la ràdio al Principat d’Andorra. Actualment ja estava jubilat, però, fins al 2017 va estar al peu del canó, davant la taula de so i la resta d’aparells que configuren un estudi de ràdio.

La seva ha estat tota una vida dedicada a la música i a la ràdio on va exercir com a professional uns 40 anys. En Teddy, com tots els coneguts l’anomenen encara, va treballar a Sud Radio i a Ràdio i Televisió d’Andorra (abans, ORTA). En aquest darrer mitjà, a RTVA, va estar de tècnic de so 26 anys, sent un bon company i un excel·lent “mestre” musical ja que exhibia grans coneixents de qualsevol dècada.

Fòrum.ad es vol sumar al condol de la família, amics i companys de RTVA per la mort d’en Teddy. En pau descansi.