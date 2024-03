La quota general d’autoritzacions de treball exigirà, de nou, 4 anys d’experiència per al personal extracomunitari

Reunió del Consell Econòmic i Social amb la ministra, Conxita Marsol, presidint-la (SFG)

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha presidit una nova reunió del Consell Econòmic i Social, durant la qual s’ha informat sobre la modificació del sistema de quotes d’autoritzacions de treball i residència que demà dimecres se sotmetrà a l’aprovació del Consell de Ministres amb l’objectiu que entri en funcionament el dimarts 2 d’abril, l’endemà del Dilluns de Pasqua. El nou Reglament fixarà, igual que succeïa abans de la pandèmia, que els treballadors extracomunitaris acreditin una experiència professional demostrable d’un mínim de quatre anys en la mateixa activitat laboral que pretenen desenvolupar a Andorra.

La mesura recondueix la flexibilització de les condicions de nivell d’experiència per al personal extracomunitari que es va acordar el 25 d’octubre del 2023, per a permetre a les empreses donar resposta a la necessitat de treballadors. En aquest sentit, es va rebaixar a dos anys la permanència a una mateixa ocupació o acreditar una temporada en cas d’haver treballat prèviament al país per a tenir accés a la quota general.

Conxita Marsol ha explicat que la modificació respon a dos factors: d’una banda, a l’increment exponencial de la població, amb l’augment associat de la problemàtica de l’habitatge, així com a la necessitat que el país tingui un creixement sostenible i assumible; i, de l’altra, al resultat de les regularitzacions efectuades en els darrers dos anys i el nombre d’autoritzacions de residència i treball atorgades, que han permès que les empreses andorranes hagin pogut posar remei a la manca de personal i consolidar les plantilles. Sense anar més lluny, uns 2.000 treballadors l’any 2023 han passat de tenir la residència temporal a disposar del permís de residència i treball.

No obstant això, i vistes les demandes del sector empresarial, es proposa una regularització amb unes condicions excepcionals, però amb certes limitacions per als treballadors que durant aquesta temporada d’hivern 2023/2024 hagin treballat al Principat. Així doncs, fins a un màxim de 300 persones podran obtenir una autorització de residència i treball, si durant aquesta temporada d’hivern, que tot just acaba, han treballat almenys durant quatre mesos a la mateixa empresa que li tramita aquesta autorització de residència i treball. En paral·lel, i donada la desestacionalització del sector dels serveis a Andorra, el Govern treballa en una nova quota de temporada per a l’estiu vinent.

La ministra ha avançat que la Confederació Empresarial (CEA) ha traslladat al Govern la demanda d’incrementar aquesta excepcionalitat a un 30% més de treballadors, i així ho sotmetrà demà dimecres al Consell de Ministres.

Amb relació a la modificació del Reglament de modificació de la quota general de les autoritzacions de residència i treball, es permet acreditar l’experiència professional si s’ha treballat anteriorment a Andorra en la mateixa ocupació amb les següents pautes:

. Si ha treballat 1 temporada a Andorra, ha d’acreditar 3 anys d’experiència a l’estranger;

. Si ha treballat 2 temporades a Andorra, ha d’acreditar 2 anys d’experiència a l’estranger;

. Si ha treballat 3 temporades a Andorra, ha d’acreditar 1 any d’experiència a l’estranger;

. Si ha treballat 4 temporades a Andorra, no ha d’acreditar cap d’experiència suplementària.

Per a comptabilitzar una temporada, cal que l’empleat hagi treballat al Principat com a mínim durant quatre mesos complets en la mateixa ocupació per a la qual sol·licita l’autorització d’immigració, si es tracta de les temporades d’hivern, o durant tres mesos, en cas d’haver treballat durant les temporades d’estiu.