La quota de refugiats ucraïnesos, completa un any després de l’inici de la guerra

Una família de refugiats ucraïnesos. Foto: ATV

El ministre de Finances i Portaveu en funcions, Cesar Marquina, ha actualitzat aquest dimecres les dades referent a les persones desplaçades al Principat a causa de la guerra a Ucraïna. Aquesta setmana es commemora el primer aniversari de l’inici d’aquest conflicte, amb la invasió per part de Rússia.

Actualment, la quota de permisos per a refugiats ucraïnesos, de 285 persones, està completa. Marquina també ha informat que hi ha 24 persones que actualment són al país en règim turístic i que es troben en llista d’espera per a obtenir el permís de sojorn. A banda, 64 persones han obtingut també una autorització de treball al Principat –29 a través del Servei d’Ocupació– i 70 infants s’han escolaritzat al país.

Pel que fa als ajuts, el ministeri d’Afers Socials ha cobert les necessitats bàsiques de fins a 103 famílies –actualment només ho han sol·licitat 13 nuclis familiars–, i també ha facilitat targetes prepagament per a centres comercials, transport i telefonia. A banda, el ministre en funcions ha recordat que més d’una cinquantena de persones resideixen en un hotel al Tarter gràcies a un conveni que es va signar entre el Govern i l’hotel.

Finalment, Marquina també ha destacat que és la primera vegada que Andorra s’ha sumat a les sancions financeres proposades per la Unió Europea, en aquest cas a Rússia i Bielorússia. A més, el Principat també s’ha alineat amb diverses declaracions i resolucions adoptades per organismes internacionals per a denunciar la vulneració del dret internacional i dels drets humans.