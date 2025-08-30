El quall és un dels components de la llet, juntament amb la nata i el sèrum. Hi ha dues varietats de quallada: la que s’obté de forma natural i la que s’obté per coagulació. La quallada natural és molt rica en proteïnes làctiques i en minerals, especialment en calci; mentre que la quallada coagulada, que és la de major consum, té un alt contingut en sèrum i en nata i també és rica en calci.
Pel que fa al valor nutritiu de la quallada, aquest és molt semblant al de la llet. Conté lactosa, que és el sucre propi de la llet, a més de proteïnes d’alt valor biològic. El calci i les vitamines, especialment les del grup B, també hi són presents. Quant al contingut greixós, si la quallada procedeix de la llet d’ovella, aquest és pràcticament el doble que si la quallada és de llet de vaca.
La major part del greix de la quallada és del tipus saturat, per la qual cosa no resulta molt indicat per a les persones que pateixen d’excés de pes i/o amb uns continguts en colesterol per sobre del normal.
D’altra banda, la quallada és un aliment amb unes excel·lents qualitats nutritives i també de fàcil digestió. Això és perquè ha estat prèviament coagulada, fet pel qual és més fàcilment digerible que la llet líquida. Per aquest mateix motiu, la quallada és recomanable per a les persones que pateixen d’estómac o que el tenen delicat.
Un altre fet per a tenir en consideració és que les persones que tenen intolerància a la lactosa han d’evitar, també, la quallada. Tampoc en poden consumir les persones amb al·lèrgia a la proteïna de llet de vaca.
La taula de composició nutritiva per 125 grams de quallada, que sol correspondre amb un envàs, és aquesta:
Energia: 115 calories
Proteïnes: 5,6 grams
Greixos: 6,5 grams
Hidrats de carboni: 8,8 grams
Calci: 20 mg
El Tot Granollers