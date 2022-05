La qualitat ambiental, clau en la salut individual

El Centre Cultural i de Congressos Laurèdia ha estat la seu del primer dia de les Jornades de Salut Planetària, que tenen lloc aquests dijous i divendres, i on es reuneixen, en format presencial i en línia, els màxims experts internacionals i nacionals en aquesta disciplina científica.

Aquest dijous, a banda de l’obertura de la Conferència Internacional, s’han realitzat les següents taules rodones: “On va la Salut del Planeta?”, “Les lliçons de la pandèmia per canviar les dinàmiques de la salut Planetària”, “Els impactes mediambientals en la nostra salut” per acabar amb la darrera taula rodona del dia “L’oporunitat d’una salut digital planetària”.

Les conclusions del primer dia són: la qualitat ambiental de la biodivesitat del planeta condiciona de manera clara el nostre estat de salut; que la qualitat de l’aire i de l’aigua de la Terra determina l’aparició i propagació de pandèmies com la Covid-19 així com de malalties cròniques; que la conscienciació i educació en la cura del medi ambient, la reducció de CO2, etc. són l’eina que tenim per canviar aquesta tendència. I que existeix una interrelació nuclear entre el medi ambient i la salut de les persones.

Entre els experts que han participat destaquen Elena Villalobos (OMS), Cristina O’Callaghan (ISGlobal-Barcelona Institutefor Global Health), DeborahThomson /WorldVeterinaryAssociation), Eduardo Celades (Unicef), Pedro Abajar (OMS), Miguel Ángel Royo (Instituto de SaludCarlos III) o Irene Corbella (Responsable de Salut Ambiental de la Generalitat de Catalunya).

Prèviament aquestes taules rodones, el ministre de Salut, Albert Font, acompanyat pel director del SAAS, Dr. Piqué; el rector de la Universitat d’Andorra, Miquel Nicolau, i el director d’Andorra Recerca + Innovació, Marc Pons, han inaugurat les Jornades de manera oficial.

Albert Font ha destacat que “parlar de salut planetària és analitzar el medi natural amb simbiosi amb la nostra condició humana” recordant que “l’acció executiva del Ministeri de Salut és facilitar les polítiques de gestió de medecina preventiva en aquesta unió entre la salut del nostre entorn i la nostra salut”. D’altra banda, el Dr. Piqué ha posat èmfasi “en l’oportunitat i idoneïtat de què Andorra es posicioni com un dels fòrums internacionals del debat científic en una disciplina nova com la Salut Planetària”.

Finalment, la jornada s’ha acabat amb la conferència titulada “L’impacte de la pandèmia en la salut mental” que ha estat impartida pel Dr. Carlos Mur de Viu (Cap de l’Àrea de Salut Mental del SAAS) i el Dr. Antoni Corominas(Càtedra de Salut Mental UVic-UCC- Fundació Althaia) qui han aprofundit sobre totes les malalties agreujades per la pandèmia que comporta un increment de la incidència atesa de trastorns d’abús i dependència de substàncies, de trastorns depressius i d’ansietat, de trastorns alimentaris, de TDAH i trastorns de l’espectre autista. Igualment, s’han donat consells pràctics i eines per superar les esmentades situacions i desenvolupar resiliència.

Demà divendres les taules rodones previstes parlaran dels canvis imminents i actuals de la temperatura i el clima, la concentració de gasos d’efecte d’hivernacle, el desglaç d’ambdós casquets glacials i el col·lapse de la biodiversitat, entre altres temes.

Les jornades de Salut Planetària, de caràcter internacional amb llengua vehicular en anglès, estan organitzades pel Ministeri de Salut del Govern d’Andorra, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), la Universitat d’Andorra i Andorra Recerca + Innovació, que han organitzat conjuntament aquest projecte amb la col·laboració d’institucions científiques de màxim prestigi com l’Institut de Salut Carles III, l’ISGlobal-Barcelona Institutefor Global Health i l’Escola d’Estiu de Salut Pública de Menorca.