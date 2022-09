La Pyrenees Stage Run supera el seu equador amb el seu pas per Andorra

Ja fa quatre dies que la Pyrenees Stage Run (PSR), l’única cursa de trail running per etapes que recorre els Pirineus, està en marxa i aquest dimecres ha superat el seu equador. Amb final d’etapa a la localitat andorrana d’Arinsal, la trentena d’equips que participen en aquesta aventura han deixat enrere la impressionant xifra de 140 quilòmetres i 8.400 metres de desnivell positiu acumulat, tot i que encara els queden per davant ni més ni menys que 100 quilòmetres i 6.800 metres de desnivell.

Després de creuar el parc natural de les Capçaleres del Ter i Freser durant la primera etapa, els corredors, arribats de catorze països d’arreu del món, van poder descansar a l’entranyable poble de Queralbs abans d’enfilar cap a Puigcerdà. En el segon dia de camí, van poder gaudir dels espectaculars paratges de la Collada de Tosses, passant per pobles com Dòrria, el ventat Coll de la Creu de Meians i, finalment, el Coll de Macer, on es va fer el darrer avituallament abans d’arribar a la capital ceretana.

Després d’un merescut descans, la tercera etapa –la més dura fins al moment– va portar als equips de trail runners a descobrir els espectaculars indrets fronterers entre Catalunya i el Principat. Superada l’estació d’esquí de fons de Guils-Fontanera i el Refugi del Malniu –molt freqüentat i no sense motiu–, els corredors van enfilar cap a la Portella dels Engorgs, molt més solitària i inhòspita, per a baixar després cap a la Cabana dels Esparvers.

Ja a Andorra, van trobar-se amb una de les seccions més espectaculars de tot el recorregut, la baixada per la Vall del Madriu, considerada patrimoni de la humanitat per la UNESCO.

En aquesta tercera etapa, per l’exigència i duresa del recorregut, van haver de retirar-se alguns corredors, que aquest dimecres han pogut continuar la competició corrent la quarta etapa del circuit, transcorregut íntegrament dins el territori andorrà. Aquest ha estat el tram més breu de la prova, de vint quilòmetres, on els corredors han pogut respirar una mica i recuperar energies per afrontar les pròximes tres etapes finals.

També han afrontat la fase més aventurera de la cursa, ja que els equips no tenien marcatge, i han hagut de seguir la navegació dels seus dispositius GPS, així com les mateixes marques del recorregut GR11. Amb sortida a la localitat d’Encamp, els participants s’han enfilat per una pujada forta i constant que els ha portat fins al Coll d’Ordino i la seva parròquia, un petit i encantador racó del nord del país amb una significativa església romànica dins el seu nucli urbà.

Per a concloure l’etapa han hagut d’afrontar la breu, però intensa pujada al Coll de les Cases, l’últim esforç abans d’arribar a Arinsal, on ha acabat el circuit.

Valoracions de la quarta etapa

L’equip de Rarunning CMP, format per Elena Sánchez i Gilbert Lladó, recorden l’etapa d’avui dimecres amb unes pujades intenses: “Hem fet la primera pujada fatigats, era enèrgica i tothom ha sortit molt motivat, però hem pogut recuperar posicions a la baixada, que ja la coneixíem”.

Així, han assolit la segona posició en la seva categoria. Manuel González i Mario Hernández, de The cojos team han dit que “és una experiència que tot amant de les curses de muntanya ha de viure. Des del primer dia ens han fet sentir part d’una família, estem gaudint d’una experiència espectacular, tant pel que fa a l’organització com per la zona de senders, molt diferent a la del sud d’Espanya.”

Els txecs Zdenek Hruska i Martin Jor, de l’equip Runsport, que han estat liderant la primera posició en categoria masculina durant tota la competició, a l’etapa 4 han tornat a fer podi. És també el cas de Ticktack, on els suïssos Jörg Steiner i Astrid Forrer, són capdavanters en categoria mixta des de l’inici de la cursa. Finalment, en categoria femenina, les belgues Katrien Aerts i Debby Urkens de l’equip Team Far, s’han emportat per tercera vegada consecutiva la primera posició.

Podeu consultar tots els resultats de la Pyrenees Stage Run en aquest enllaç.