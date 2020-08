La Purito Andorra ja prepara l’edició del 2021 després que la Covid19 hagi cancel·lat la d’enguany

La Purito Andorra, la marxa cicloturista organitzada per Joaquin “Purito” Rodríguez prevista per al pròxim 13 de setembre, s’ha cancel·lat a causa de l’augment de casos de COVID-19. La nova normativa del ministeri de Salut ha limitat a 500 el nombre de participants en els esdeveniments esportius a l’aire lliure. Joaquim Purito Rodríguez ha explicat, en l’acte celebrat des de la seu d’Andbank, que “vam haver de passar dels 3.000 participants inicials als 1.800 i les noves normatives ens diuen que com a molt podem

tenir 500 participants. No em sembla just haver de seleccionar qui la fa i qui no i hem decidit anul·lar-la”.

Segons Josep M. Cabanes, sots-director general Banca Pais d’Andbank, “en aquest moment hem de seguir les directrius marcades per Govern per prevenir el màxim possible un rebrot a la tardor” i ha afegit que “tornarem l’any que ve amb més força que mai”. Purito també ha recalcat que “no deixarem d’agrair-vos a tots els participants el suport que ens heu donat en tot moment i esperem veure-us el 2021, nosaltres ja estem treballant perquè l’any que ve ens trobem en la línia de sortida de la sisena edició de la Purito Andorra”.

Els participants tindran dues opcions: recuperar íntegrament l’import de la inscripció o seguir formant part de La Purito 2020 i rebre el pack del corredor (amb el mallot i diversos regals), participar en un sorteig i tenir un 20% de descompte a La Purito

2021.

Considerada una de les marxes cicloturistes més dures d’Europa, La Purito Andorra patrocinada per Andbank, és ja un referent en el calendari de tot amant del ciclisme i comptava aquest any. Aquesta seria la seva sisena edició i la marxa cicloturista estava

adaptada totalment al protocol COVID-19, amb l’objectiu de garantir la seguretat de tots els participants.