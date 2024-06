La Purito Andorra – Gran Premi Andbank 2024 tindrà com a convidat Óscar Freire

Presentació de la Purito 2024 (Andbank)

Avui dimecres s’ha presentat oficialment la marxa cicloturista de més renom del Principat i de les més dures d’Europa, La Purito Andorra – Gran Premi Andbank 2024. A la seu d’Andbank han assistit el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, la directora de Banca País d’Andbank, María Suárez, Joaquim Rodríguez -Purito- i el director tècnic de la cursa, Pepe Cuevas, així com altres autoritats i convidats.

El dia 11 d’agost se celebrarà la marxa cicloturista més coneguda del país que enguany arriba a la 8a edició. El gran repte de la marxa és, sens dubte, la pujada als sis ports de muntanya, dins del seu recorregut (la Rabassa-la Peguera, el Coll de la Gallina, la Comella, la Collada de Beixalís, el Coll d’Ordino i els Cortals d’Encamp), 115 quilòmetres i 4.800 metres de desnivell que en aquesta edició segueix amb el mateix recorregut de l’any passat en la distància més llarga.

La sortida es manté a Sant Julià de Lòria i l’arribada serà també als Cortals d’Encamp, però la festa posterior es farà al Complex Esportiu i Sociocultural encampadà.

A Encamp se celebrarà, de nou, el dissabte 10 d’agost, la gimcana infantil, la Purito Kids, que tindrà lloc al Parc de l’Ossa. Paral·lelament, el mateix dissabte a Sant Julià hi haurà la Fira a la plaça de la Germandat amb l’entrega dels dorsals durant tot el dia a la Casa Comuna.

Igualment, es va confirmar el convidat d’enguany, Óscar Freire, l’exciclista càntabre que ha estat tres vegades campió mundial de ciclisme en ruta, ha corregut en tres jocs olímpics, a més de guanyar nombrosos premis i curses.

Durant la presentació de la marxa, l’organitzador principal de la cursa, Joaquim ‘Purito’ Rodríguez, ha manifestat que “estem molt contents perquè els participants sumen 18 països de 3 continents, i estem molt il·lusionats perquè arribi el cap de setmana del 10 i 11 d’agost”.

En Purito va afegir que «el treball d’aquests anys, està dia a dia situant Andorra en el mapa com a un país del ciclista». També va comentar quin és el tarannà de la marxa que va iniciar el 2015 amb caràcter festiu per a que la gent gaudeixi dels ports i d’Andorra durant la setmana i que tothom acabi la Purito cansat al mateix temps que molt satisfets per haver aconseguit el repte.

Al seu torn, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha explicat que la Purito Andorra – Gran Premi Andbank ja és una de les proves de referència en el món del ciclisme que permet millorar el posicionament del Principat com a destí de muntanya i esport. A més, afavoreix que s’incrementi l’ocupació hotelera durant la setmana i la despesa turística al país.

Finalment, la directora de Banca País d’Andbank, Maria Suárez, ha dit que “tornarem a gaudir d’una gran marxa ciclista a Andorra, un esdeveniment al qual estem molt orgullosos de donar suport un any més”. També, ha declarat que la Purito Andorra Gran Premi Andbank «ja s’ha consolidat com a una de les millors proves del nostre país», fent incís sobre el caràcter internacional de la marxa que cada any rep corredors de tot arreu, tant d’elit com amateurs.