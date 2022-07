La pujada de preus canvia els hàbits de consum

L’increment de l’IPC fins al 7,4% degut a l’augment de preus generalitzat està començant a incidir en els hàbits de compra dels ciutadans, segons han explicat professionals del sector de l’alimentació i els carburants consultats per l’Agència de Notícies Andorrana.

Arran de la pujada de preus, el consumidor visita amb més freqüència el supermercat i fa compres més petites per a controlar millor la despesa, i això suposa una davallada en l’import del tiquet mitjà segons l’establiment o cadena de supermercats que es tracti.

“Es comença a notar certa tendència, els clients fan compres més petites però més freqüentment” i al mateix temps “s’eviten els productes innecessaris o que potser acabaran a la brossa”, explica el responsable d’un supermercat de la capital.

També en algunes gasolineres del país han començat a notar que a l’hora de fer benzina els clients opten per a posar menys combustible. Encara hi ha qui fa el ple, però arran de la inèdita pujada del preu dels carburants “cada dia hi ha més gent que posa petites quantitats i va venint més sovint a reomplir”.

El valor de les vendes augmenta perquè els preus són més alts, però allò que es compra, les quantitats o els volums, s’estan estancant o, fins i tot, en alguns casos, es detecta una tendència a la disminució.

El fet que per un mateix producte es pagui més ara que fa sis mesos ha fet que els consumidors comparin més i s’ho pensin dues vegades abans de fer una compra. En alimentació, hi ha qui opta per marques més econòmiques, qui renuncia a productes no essencials i, en menor mesura, qui ha reduït la despesa en productes frescs o que tenen preus més alts com determinades carns, peix, fruites i verdures.

Val a dir que els aliments que més han incrementat el preu són els olis, la pasta, la farina, els ous, la mantega i les salses i condiments, si bé la pujada ha afectat a tots els productes de la cistella de la compra.