La Pujada Arinsal 2022 se celebrarà els dies 18 i 19 de juny

La Pujada Arinsal, primera prova esportiva de velocitat que organitzarà durant la temporada 2022 ACA Esportiva, es disputarà els dies 18 i 19 de juny i serà la quarta de les vuit proves puntuables per al Campionat de França de Muntanya 2a Divisió, la qual cosa, segons el calendari d’aquest certamen organitzat per la FFSA, significarà que la cursa andorrana marcarà la meitat de la temporada francesa. La cursa d’Arinsal també puntuarà per a la ‘Ligue du sport automobile Occitanie Méditerranée’, campionat per al qual puntuen totes les curses de muntanya i altres especialitats de la zona del sud-est de França.

Tal com va passar la temporada anterior, la Pujada Arinsal es disputarà en els 4 km més tècnics de la carretera CS-520 a l’estació d’esquí d’Arinsal (Vallnord Pal Arinsal), en concret entre les fites 0,300 i 4,300. El punt d’arribada està situat a 1.907 metres sobre el nivell del mar, un dels més alts del campionat gal.

El Campionat de França de Muntanya 2a Divisió està reservat als vehicles Sport (Sèrie A) i de Producció (Sèrie B) i és habitual que compti amb una bona llista de màquines que podrien perfectament competir en el campionat de 1a divisió. Precisament un dels objectius d’ACA Esportiva és intentar que, a més dels pilots que segueixen el campionat de la 2a Divisió, també participin a la pujada d’Andorra alguns dels de la 1a Divisió, com ja ha estat el cas els darrers anys. El campionat s’iniciarà els dies 14 i 15 de maig a Teurses de Thèreval/Agneaux (Normandia) i acabarà l’1 i 2 d’octubre a Lodève (Occitània).

Tots els vehicles que no compleixin amb la reglamentació tècnica específica del Campionat de França podran competir en una categoria creada per l’Automòbil Club d’Andorra, la ‘Serie Nacional’, que permet que monoplaces, turismes o vehicles clàssics també puguin participar a la pujada amb una classificació i premis específics. Com en la darrera edició, el dissabte dia 18 de juny es faran els entrenaments i la 1a pujada de cursa, mentre que el diumenge dia 19 se celebrarà la segona sessió d’entrenaments i la 2a i 3a pujades de cursa. Per tant, els participants faran un total de 4 pujades d’entrenament i 3 de cursa. La base administrativa de la competició estarà ubicada a l’Ushuaia Mountain Hotel (Arinsal), establiment situat just davant de la sortida de la competició.

Com en les tres edicions disputades fins ara de la Pujada Arinsal, ACA Esportiva oferirà a tots els participants i espectadors la màxima comoditat possible. Tant per a uns com per als altres estarà en funcionament –i per al seu ús exclusiu– el telecadira ‘Josep Serra’, que connecta el punt de sortida amb el d’arribada, un transport pràctic i original per a tots i que, a més, ofereix una visió paisatgística excepcional. Els participants tindran una estada còmoda amb el pàdoc situat en ple centre d’Arinsal, un fet que a més facilita el contacte amb els aficionats i els seguidors.

Denis Marot, president d’ACA Esportiva, i Toti Sasplugas, secretari general de l’ACA, s’han proposat que la Pujada Arinsal “marqui un nivell fins i tot superior al que hem tingut en els darrers anys, per tal que tothom en surti encara més satisfet. La nostra trajectòria en aquesta especialitat i els objectius de futur de màxim nivell ens ho aconsellen”.