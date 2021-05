La Pujada Arinsal 2021 obre les inscripcions

La Pujada Arinsal 2021, prova de velocitat en muntanya que organitzarà l’Automòbil Club d’Andorra els dies 19 i 20 de juny, obre aquest proper dilluns dia 17 de maig el seu període d’inscripció, un termini que es mantindrà obert fins al 10 de juny. Junt al formulari d’inscripció també es publicarà el reglament de la cursa. Les expectatives per a la competició andorrana de velocitat són molt elevades, donat que la pujada puntuarà per al Campionat de França de Muntanya 2a Divisió (tercera prova del calendari) i, també, per la ‘Ligue du Sport Automobile Occitanie Méditerranée’, campionat del sud de França per al que puntuen totes les curses de muntanya i d’altres especialitats de la zona.

El campionat francès per al que puntua la Pujada Arinsal està reservat a vehicles Sport (Sèrie A) i de Producció (Sèrie B), una amalgama d’unitats pertanyents a una reglamentació tècnica molt concreta que s’unirà a les altres màquines de qualsevol procedència que no compleixin la normativa francesa. Aquests cotxes podran competir en una categoria creada especialment per l’Automòbil Club d’Andorra: la ‘Sèrie Nacional’, que permetrà que monoplaces, biplaces, grans turismes, turismes o vehicles clàssics de qualsevol mena puguin participar a Arinsal amb classificacions i premis específics.

La cursa, que es disputarà en la carretera CS-520 a l’estació d’esquí d’Arinsal (Vallnord Pal Arinsal) i entre les fites 0,300 i 4,300, comptarà amb diverses pujades d’entrenament en les que s’hi alternaran totes les categories en competició: Sèrie A i B franceses i Sèrie A i B nacionals. D’aquesta manera cada participant tindrà la oportunitat de fer un total de 4 pujades d’entrenament i 3 pujades de cursa (una el dissabte 19 i dues el diumenge 20).

Comoditat i facilitats per als participants i el públic

Com ja és una norma prou coneguda en tots els esdeveniments automobilístics que organitza l’ACA, la Pujada Arinsal serà una cursa que oferirà als participants la màxima comoditat. Com en les dues edicions anteriors el pàdoc estarà situat en ple centre d’Arinsal, la qual cosa significa proximitat amb establiments i serveis de tota mena. Diversos hotels estan situats just al costat de la sortida o del propi pàdoc, que contribuirà a la comoditat de participació.

Els espectadors que es decideixin a seguir aquest interessant cap de setmana de motor a Andorra també tindran a la seva disposició tota la hospitalitat del país. A més, estarà en funcionament –i per al seu exclusiu servei– el telecadira ‘Josep Serra’ que connecta la sortida amb l’arribada, un element de transport personal summament pràctic i original que ofereix una visió del traçat excepcional. Aquest servei facilitarà el contacte entre aficionats i participants.

Tot el principat d’Andorra gaudeix d’una situació epidemiològica bona i plenament activa respecte a la contenció de la pandèmia. Les mesures que s’adoptaran al voltant de la Pujada Arinsal seran les màximes per a que pilots i espectadors visitants puguin gaudir de l’esport del motor amb seguretat pròpia i també de cura respecte els demés. La col·laboració en aquest sentit entre l’ACA i el Govern d’Andorra és total.

L’organització ha elaborat un document en el qual s’indica el protocol que han de seguir els participants espanyols, francesos i portuguesos per a entrar i sortir del territori andorrà. Aquest document està disponible és el següent enllaç: https://bit.ly/3y6nzha.