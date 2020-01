La psiconeuroimmunologia és un camp científic interdisciplinari que es dedica a l’estudi i investigació dels mecanismes d’interacció i comunicació entre els diferents sistemes fisiològics humans en les seves implicacions clíniques. Una explicació més entenedora podria donar-se comparant la diagnosi feta en una visita mèdica en la medicina pública o en la privada.

En la pública després de preguntar durant 5 o 10 minuts els símptomes d’una pacient, una vegada descartada una patologia greu, el metge diagnostica Fibromiàlgia o Síndrome de Fatiga Crònica. La pacient cerca a Google i descobreix, horroritzada, que és una malaltia d’origen desconegut i que no es cura, és a dir, per a tota la vida.

En la privada la pacient exposa el seu cas al metge, que després d’un llarg interrogatori de més d’una hora, preguntant les causes de la seva malaltia, descobreix que la pacient ha de superar la incapacitat del seu marit afectat, per un ictus i al que cal atendre, així com també a la dels seus dos fills. El metge en cap cas li diagnostica una malaltia incurable, com ho ha fet el de la medicina pública. El diagnòstic és un problema social que requereix ser tractat en àmbits de serveis socials.

Sense una visió amplia i amb els temps necessari, és impossible fer les preguntes oportunes als pacients per arribar al fons de les qüestions que veritablement els passen. La psiconeuroimmunologia pretén fer-ho possible i la seva aplicació hauria de ser d’obligat acompliment, en moltes visites als metges de capçalera de la sanitat pública.