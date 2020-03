Les intenses nevades que s’han registrat aquest diumenge a la nit, sumades a les que s’estan produint durant aquest dilluns i que es preveuen que es perllonguin durant les pròximes hores, han permès confirmar la celebració de la prova Freeride World Tour per aquest dimarts 3 de març.

Els gruixos superen els 20 cms de neu pols nova, i per demà s’espera que a primera hora del matí es donin unes bones condicions de visibilitat i de vent que permetin el desenvolupament òptim de la prova. La zona escollida per l’organització és la Portella, tal com estava previst, a la “15 metres”.

No obstant això, els factors meteorològics i les previsions a primera hora d’aquest dimarts seran la clau i no es descarta que es pugui posposar una altra vegada per garantir la seguretat dels corredors i staff.

Es podrà seguir en directe des de l’estació, a les zones habilitades per als espectadors, així com a la web www.andorradifusio.ad, i pels canals oficials de Freeride World Tour: