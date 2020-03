El jurat designat pel Comitè Organitzador que organitza els Jocs del Petits Estats d’Europa (JPEE) ha anunciat el disseny guanyador de la mascota oficial de la XIXena edició dels Jocs dels Petits Estats d’Europa que es celebraran a Andorra entre el 29 de maig i el 05 de juny de 2021.

El creador del disseny guanyador ha sigut Pere Moles, de Moles Disseny, que ha mostrat la seva satisfacció amb la decisió del jurat: “l’elecció d’aquest personatge és una decisió valenta que demostra la voluntat del patronat d’organitzar uns jocs moderns, arrelats a la terra i en concordança amb els temps actuals”. El disseny guanyador representa “una mascota arrelada al territori i dissenyada en base al sistema de construcció tradicional del país com és la pedra seca i que evoca valors com la duresa, la perseverança i la força dels esportistes en combinació amb la seva agilitat, rapidesa i destresa”. El guanyador també rebrà 2.000€ en concepte de premi, i 5.000 euros addicionals per desenvolupar la mascota oficial dels Jocs.

En segona posició ha quedat una proposta de Taller Creatiu, mentre que en tercer lloc s’ha escollit una proposta de 9Marketing. Cadascuna d’aquestes propostes rebran 1.000€ i 750€ respectivament.

El jurat encarregat d’escollir el disseny guanyador entre les 11 propostes, totes andorranes, estava composat per Xavier Espot, Cap de Govern; Jaume Martí, President del Comitè Olímpic Andorrà; Justo Ruiz, secretari d’Estat d’Esports, Conxita Marsol, Cònsol Major d’Andorra la Vella; Sílvia Ferrer, secretària de sindicatura; Josep Maria Cabanes, sots director general de banca país d’Andbank i Javier Mariscal, reconegut dissenyador creador entre molts altres dissenys, de la mascota dels JJOO de Barcelona 92.

El jurat ha volgut destacar l’atreviment de la proposta de Moles així com la força que transmet. Segons Mariscal, el disseny escollit “és trencador” i “té una enorme força que casa perfectament amb la identitat andorrana”. A més, el reconegut dissenyador ha afegit que “es tracta d’una mascota que perdurarà amb el temps i que connectarà a la perfecció amb tots els públics, però especialment amb els més petits”.

Jaume Martí, President del Comitè Olímpic Andorrà també ha mostrat la seva “gran satisfacció per al disseny escollit” i ha “gaudit molt en el procés de la seva elecció”. Per la seva banda, Josep Maria Cabanes, sots director de banca país d’Andbank ha volgut mostrar “el compromís d’Andbank amb l’esport i els valors de l’olimpisme és indubtable, per això ens fa especial il·lusió participar en l’organització dels JPEE, que serà sense dubte un esdeveniment memorable per al país”.

Procés d’elecció del nom de la mascota oficial

Per la seva banda, la Ministra de Cultura i Esports, Silvia Riva, ha aprofitat l’ocasió per donar a conèixer el proper pas en l’organització dels Jocs, l’elecció del nom de la mascota oficial. Segons ha anunciat, els encarregats de fer les propostes, seran en aquesta ocasió els alumnes d’entre 8 i 12 anys de les escoles del país. Cada escola haurà d’escollir el projecte d’una classe, que serà el que finalment es presenti al concurs. Riva ha assegurat que “els Jocs que estem organitzant tenen com un dels principals eixos estratègics, la participació ciutadana i amb aquest objectiu, volem que siguin els alumnes els que tinguin l’oportunitat d’escollir el nom de la mascota oficial dels Jocs dels Petits Estats organitzat per Andorra al 2021”.