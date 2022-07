La proposta d’Àrea Econòmica Especial Andorra-Pirineus pretén visibilitzar el territori a Europa

L’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell acollirà aquest divendres, 8 de juliol, a dos quarts de vuit del vespre, la presentació-col·loqui “El futur de la muntanya: la proposta d’Àrea Econòmica Especial Andorra-Pirineus”. L’acte anirà a càrrec de Joan Ganyet, exalcalde de la Seu d’Urgell, i Antoni Pol, membre de la Societat Andorrana de Ciències.

L’àrea econòmica, que s’emmarca dins de les negociacions entre la Unió Europea i Andorra d’un tractat de cooperació, serviria per a disposar d’una regió especial compartida per Espanya, França i Andorra, on poder desenvolupar projectes econòmics compartits. En opinió dels ponents, “aquesta zona podria ser un autèntic revulsiu per a una part del Pirineu que fins ara ha actuat sense projecte conjunt”.

En aquest sentit, assenyalen que el Principat, per la seva petita dimensió territorial, presenta problemes de congestió (80.000 habitants en 464 km2), i que les valls pirinenques veïnes (l’Alt Pirineu català, la Cerdanya francesa i l’Arieja) no han aconseguit un desenvolupament econòmic equilibrat i tenen un teixit social feble.

En la conferència es plantejarà el fet que “el treball conjunt dels 250.000 habitants que ocupen 10.000 km2 aportaria importants sinergies, seria un pas important en la línia de superació de la marginalitat i donaria visibilitat al Pirineu a Europa“. Tot plegat es posa sobre la taula en un moment que es considera “molt adequat”, ja que Andorra i la Unió Europea estan negociant un nou acord d’associació.