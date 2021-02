La Proposta d’Acord de Joventut ja s’està treballant al Consell General

El coordinador de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra, Joao De Melo, ha anunciat que durant els mesos d’octubre i desembre del 2020 les joventuts dels 5 partits polítics amb representació al Consell General (DA, LA, Terceravia, CC i el mateix PS), així com SPD, han mantingut reunions per treballar una Proposta d’Acord de Joventut compartida. Unes reunions que De Melo considera que “han anat molt bé”. El document “encara no està tancat i actualment s’està treballant al Consell General”.

Al llarg dels darrers mesos, els membres de la JSA s’han reunit amb les seccions joves de tots els partits polítics d’Andorra, independentment de si tenen o no representació parlamentària, així com amb una bona part del teixit associatiu del país, amb l’objectiu “d’assentar les bases d’una societat més justa”. “Els joves hem arribat a un acord. Ara els consellers generals Roger Padreny i Carles Sànchez, són els encarregats de reunir-se amb tots els Grups Parlamentaris per poder treballar una proposició de llei”, ha explicat el coordinador de la JSA.

Per la seva banda, el Secretari d’Organització del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, ha tornat a allargar la mà al Govern per treballar conjuntament i trobar les millors solucions per a la ciutadania: “Des del PS, ara fa un any que treballem per contribuir positivament en el teixit productiu de les seves empreses i els autònoms, però sobretot en el benestar de tots els nostres conciutadans. I no treballem sols, ho fem amb la ciutadania: amb tots els actors polítics, econòmics i socials. Aquesta és la manera de fer del PS: escoltar tothom per prendre les millors decisions per a tothom. Malauradament, hem de lamentar que no sigui la manera de fer del Govern de dretes”.

Baró ha defensat que el virus sí que entén de classes socials, i ha encoratjat al Govern a repensar els pressupostos per donar resposta a la ciutadania: “Des del primer moment, des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata es va alertar que els pressupostos no eren vàlids. Hem de deixar de fer pegats. Si alguna cosa ha quedat palesa aquest darrer any, és que hi ha sectors que estan quedant tocats de mort“, ha lamentat Baró.

Amb la voluntat de millorar la comunicació amb la ciutadania, des del PS han redissenyat la seva pàgina web: “un portal més accessible, que inclou, a més a més, un apartat de transparència, on la ciutadania pot consultar des dels comptes del Partit o les ponències dels Congressos.