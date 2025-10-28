La propera cita per a Irineu Esteve i Gina del Rio serà a Davos, i amb neu

L’equip nacional d’esquí de fons de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), amb Irineu Esteve i Gina del Rio, està preparat per a la seva pròxima cita de posada a punt, que serà a Davos (Suïssa) amb els dos esportistes de l’1 al 9 de novembre. Després del viatge a Noruega amb el Team Aker i de les sessions de túnel de neu a Torsby (Suècia), Irineu Esteve va tornar a casa per a entrenar a cavall entre Andorra i Font Romeu, com habitualment. De fet, fa uns dies va realitzar una sessió d’intensitat juntament amb el tècnic Marc Puigsubirà. “Tot transcorre sense sobresalts, sense entrebancs, que és com ha de ser en aquestes dates tan importants de preparació”, ha explicat el director esportiu de la secció de fons, Xabier del Val.
Pel que fa a Gina del Rio, la darrera setmana va finalitzar la seva estada a Premanon (França), on va estar del 14 al 21 d’octubre amb l’equip nacional francès. “Després del bloc d’alçada de setembre l’objectiu era menys altitud a Premanon, però més intensitat i compartint sessions amb l’equip de França. “Va anar tot bastant bé, una estada curta però intensa amb quatre sessions d’intensitat primer i després, per a acabar, un team sprint amb les franceses, per a ficar un format de ‘competició’. Va anar molt bé, sense cap altra novetat que haver fet el treball que volíem fer”, segons paraules de Xabier del Val.