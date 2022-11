Títol: La promesa del capgròs

Escriptor/a: Jeanne Willis

Il·lustrador/a: Tony Ross

Editorial: EntreDos

Pàgines: 30

Edat: A partir de 7 anys

Jeanne Willis i Tony Ross han treballat plegats en un gran nombre d’àlbums il·lustrats que tenen en comú el sentit de l’humor i la provocació. Tots dos autors es diverteixen explorant els límits del políticament incorrecte, sempre des de l’equip dels infants i mirant amb suspicàcia el món adult. Una mostra en són els llibres Malvado conejito (Océano, 2009) i Odio la escuela (Océano, 2014).

La promesa del capgròs va publicar-se en anglès l’any 2003 i el 2007 l’editorial Serres el va traduir al castellà. Ara, l’editorial Entredos, amb l’objectiu de recuperar àlbums singulars i intemporals, el publica per primera vegada en català.

Els professionals de la mediació literària han rebut amb molta alegria aquesta reedició perquè es tracta realment d’una peça de fons d’armari, un llibre que sempre funciona, ideal per a explicar sigui quina sigui l’edat de l’auditori que tinguis davant.

El llibre té un format apaïsat i l’enquadernació és a la part superior, de manera que si mantenim el llibre obert en angle recte el pas de pàgina fa de frontera entra la terra i l’aigua. Aquest és l’escenari teatral que necessita la història d’amor entre l’eruga i el capgròs que, conversant de pàgina a pàgina –des de la branca i la bassa–, es prometen una vegada i una altra no canviar mai.

Si tenim present la naturalesa de les dues espècies animals de seguida podem intuir que la relació no serà una bassa d’oli. El què no podem preveure, i s’agraeix per allò que dèiem del políticament incorrecte, és el final inesperat i contundent que ens tenen reservats els autors.

Willis i Ross han creat una història aparentment senzilla, però que resulta que té de tot: humor, amor, ciència, el pas del temps, un final inesperat i, a sobre, un format que explora els límits del plec. Què més podem demanar?

Glòria Gorchs / Clijcat / Faristol