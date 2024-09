La producció de tabac a Andorra va créixer al 2023

Agricultor andorrà tenint cura dels seus conreus (SFGA)

La producció de tabac durant l’any 2023 va ser de 121.909 kg, el que representa un augment de l‘1,7% respecte a l’any anterior. Durant els últims 20 anys, aproximadament, els nivells de producció de tabac al país s’han mantingut més o menys estables, equiparant-se a valors dels anys 70 i 80, fins que els resultats obtinguts a l’any 2020 van suposar un dels decreixements més notables de la sèrie històrica.

Al Principat d’Andorra, en els últims tres anys la producció es manté estable, però per sota de la dels anys 70. Per parròquies, Sant Julià de Lòria continua sent la principal productora amb un terç (33,1%) de tot el tabac recollit al 2023, seguida de la Massana amb un 18,7% del total.