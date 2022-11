La problemàtica de l’Habitatge a Andorra s’escampa també a l’Alt Urgell

Fins a Organyà o Coll de Nargó han arribat residents a Andorra en la recerca d’algun lloc per a viure. El generador de la situació a l’Alt Urgell ha estat la tensió en el mercat de l’habitatge a Andorra i tot indica que, a curt termini, no disminuirà. Així ho confirma l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana: “El mercat de l’habitatge a la Seu està tensat i òbviament hi ha una afectació per la situació del mercat a Andorra”.

Fins ara era la capital de la comarca el territori que rebia l‘impacte de la situació, però des de fa uns mesos el problema afecta també la majoria de pobles propers a Andorra. Viaplana assegura que va més enllà: “L’àrea d’influència d’Andorra no se cenyeix només a la Seu sinó també als municipis del voltant. És un dèficit territorial d’habitatge”.

Viaplana recorda que les polítiques d’habitatge no tenen un efecte immediat. Des de l’ajuntament tenen diversos projectes, com intentar captar promotors per a construir-ne de nous. Tot i això, la prioritat són els habitatges socials. Quan es va iniciar la legislatura l’ajuntament en gestionava dos i s’espera que al final del mandat el nombre superi els trenta.