La primera promoció de Batxillerat Internacional de l’Escola Andorrana es gradua en la seva totalitat

Els 8 alumnes de l’Escola Andorrana de Batxillerat que han format part de la primera promoció de Batxillerat Internacional (promoció 2019-2021) s’han graduat obtenint tant el títol de batxiller que atorga el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra, com les titulacions atorga l’organització del Batxillerat Internacional: el Diploma IB i el Diploma bilingüe. Aquest darrer s’aconsegueix quan l’alumne compleix diversos requisits de treball de les assignatures en diferents llengües –en el cas del Principat, català, castellà, francès i anglès–.

L’Escola Andorrana de Batxillerat va rebre el certificat com a centre autoritzat per a impartir aquest programa el 2019, per la qual cosa aquesta promoció és la primera que ha pogut cursar els estudis complets. Els alumnes d’aquests estudis han cursat les assignatures de Literatura, Llengua anglesa, Història, Biologia, Química, Matemàtiques, i els components troncals: Teoria del coneixement, Creativitat Activitat Servei i Monografia.

El Programa del Diploma del Batxillerat Internacional és un projecte educatiu rigorós i equilibrat destinat a joves de 16 a 19 anys, amb un ensenyament per competències i un plantejament plurilingüe. Està present a més de 5.300 escoles de 150 països i constitueix una excel·lent preparació per als estudis superiors i la vida adulta. Gaudeix, a més, d’un ampli reconeixement entre les principals universitats del món.