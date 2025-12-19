El Pla de Barris atorga 12,5 milions d’euros a la Seu i la Pobla de Segur també se’n beneficiarà

El Govern català ha publicat aquest divendres la resolució de la primera convocatòria del Pla de Barris, del qual se’n beneficiaran un total de vint municipis, entre els quals hi ha la Seu d’Urgell i la Pobla de Segur. Els barris seleccionats s’han triat d’entre 83 sol·licituds. La comissió del Pla de Barris i Viles ha ressaltat que hi ha projectes de totes les vegueries, de manera que creu que el repartiment és “equilibrat”. Per a fer la tria s’ha atorgat a cada projecte una nota, on un 30% ha correspost a condicions “objectives” en funció de gairebé una trentena d’indicadors vinculats a la vulnerabilitat. El 70% restant s’ha vinculat a la valoració del programa en funció dels criteris de transformació física, impuls de la transició ecològica i acció sociocomunitària.
El pressupost previst inicialment era de 200 milions d’euros, però a causa del nombre de peticions rebudes s’ha ampliat en 32,7 milions, amb l’aval del Departament de Presidència i el Departament d’Economia de la Generalitat. Pel que fa al calendari, a partir de la publicació de la resolució aquest divendres els ajuntaments tenen 12 dies hàbils per a acceptar. La resolució definitiva es preveu per a mitjans de gener i aleshores es posarà en marxa tot el procediment tècnic.
Comitès de seguiment
Per a fer seguiment de l’acció als barris, el Govern català preveu crear comitès de seguiment de cadascun, on hi haurà representants del teixit associatiu i veïnal. Sobre l’entrega de les subvencions, el Govern farà una primera bestreta als municipis i posteriorment anirà atorgant els recursos a mesura que els barris vagin complint amb les actuacions previstes.
Els projectes s’han hagut de presentar amb un calendari per a un període de cinc anys, de manera que en aquest termini totes les actuacions previstes haurien d’estar completades.
Actuacions “al cor de Catalunya”
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquesta convocatòria com l’inici d’una “nova era” en la transformació del país. Perquè tots els ciutadans puguin gaudir de seguretat, convivència, serveis i prosperitat “visquin on visquin”. El Pla de Barris, assegura, és una de les eines del Govern per a lluitar contra les desigualtats. Illa també ha detallat que la inversió anunciada es traduirà “en més habitatge accessible per a tothom, més equipaments, carrers i places més segures, millors escoles, millors parcs on passejar o millors centres d’atenció primària”.
Reaccions del Govern municipal de la Seu d’Urgell
L’alcalde, Joan Barrera, manifesta que “és una oportunitat històrica per a la Seu, el fet d’haver estat seleccionats com a ciutat per a obtenir aquet important ajuda de 9 milions d’euros que suposarà una inversió de prop de 13 milions en els propers 5 anys”.
L’alcalde afegeix també que “quan es fan les coses bé, es presenta un bon projecte de futur per a la Seu, és més fàcil obtenir el reconeixement de les administracions superiors. Aquest projecte ens afectarà a tots i a totes”.
Àmbit d’actuació
L’Ajuntament ha definit com a àmbit d’actuació del Pla de Barris el Centre Històric, des de l’avinguda Pau Claris-Plaça Catalunya-Passeig fins al Camí de Sota Palau.
Les prioritats en les actuacions responen als objectius de dinamitzar social i econòmicament tot el centre de la Seu.
Els objectius del Pla per tal de dinamitzar el centre de la Seu i fer del centre de la ciutat un lloc viu passen per 7 eixos:
1.- Habitatge. Que la gent hi visqui, i que hi pugui viure amb dignitat: S’establirà un Pla d’ajudes per a la rehabilitació d’habitatges. Accessibilitat, habitabilitat i estalvi energètic. També un pla d’ajudes per la restauració de façanes. 1.350.000 euros totes les actuacions previstes a favor de l’habitatge.
2.– La dinamització del comerç i les activitats econòmiques. Pla d’ajuts per a la seva modernització i noves implantacions. Amb un pressupost de 700.000 euros.
3.- Reforçar la institucionalització del centre històric amb la presència dels departaments de la Generalitat al Pirineu. Els serveis administratius de la Generalitat en lloc d’estar dispersos a l’eixample es portaran a dos edificis propis en el cor del centre Històric, Pati Palau i carrer Canonges. El fet que hi hagi més equipaments públics asseguraran una major mobilitat i més transversal de persones. Inversió de 2.000.000 d’euros que es sumaran a uns altres 5 milions que farà directament la Generalitat.
4.- La transformació urbana de l’eix central de la ciutat, avinguda Pau Claris-Plaça Catalunya. Porta d’entrada al centre històric. Amb una inversió 3.970.000 euros.
5.- Millora d’equipaments municipals. El Pla de Barris representa una oportunitat per tal d’acabar les transformacions dels edificis de les monges i del Centre cívic del passeig. Amb un pressupost de 2.250.000 euros.
6.- Embelliment del centre històric. Millores en l’enllumenat, mobiliari urbà i senyalització comercial i turística. Amb un pressupost de 650.000 euros.
7.- La inclusió social és l’eix vertebrador de les propostes concretes a presentar. A més de programes específics, forma part intrínseca de totes les actuacions. Amb un pressupost de 800.000 euros.
Fonts municipals han assenyalat que, properament, s’explicarà en un acte públic els detalls de totes actuacions i el seu cronograma.