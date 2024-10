La primera estació de control de dades per satèl·lit de Catalunya s’instal·larà al Pallars Jussà

Maria Galindo, a l’estand de NewSpace Catalonia al congrés IAC 2024, a Milà (Foto: Dep. Polítiques Digitals)

La primera estació terrestre de control i recepció de dades satel·litàries de Catalunya, promoguda per la Generalitat en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), encetarà la seva activitat el maig vinent a les instal·lacions del Teleport de l’Observatori del Montsec (OdM), que estan ubicades al municipi de Sant Esteve de la Sarga, al Pallars Jussà.

Així ho ha anunciat aquesta setmana la secretària general de Polítiques Digitals de la Generalitat, Maria Galindo, en un acte a l’estand ‘NewSpace Catalonia’ de l’International Astronautical Congress (IAC) 2024, a Milà (Itàlia). El Teleport de Sant Esteve s’hi ha presentat com “una infraestructura estratègica amb aplicacions industrials que donarà servei al mercat de satèl·lits tant a escala catalana com internacional”. En l’anunci, que s’ha fet davant l’ecosistema espacial català i internacional present al congrés, també hi ha participat Jonata Puglia, cofundador i directiu de Leaf Space, empresa referent internacional en serveis per a comunicacions amb satèl·lits, que instal·larà i operarà l’estació terrestre amb la col·laboració de l’IEEC.

Aquesta estació de comunicacions esdevindrà una infraestructura pionera a Catalunya, ja dotada completament per a oferir servei en tota l’estructura vertical de l’operació de satèl·lits, cosa que permetrà a les empreses catalanes i d’arreu el control i recepció de les dades de les missions satel·litàries mitjançant infraestructura local.

En aquest sentit, Maria Galindo ha afirmat que “el Teleport de Sant Esteve és una infraestructura clau per a capacitar l’ecosistema català de l’espai i fer-lo més competitiu al mercat global”, perquè “permetrà donar servei tant a escala catalana com internacional”. La secretària de Polítiques Digitals ha recordat que “plantar les llavors per a fer créixer l’ecosistema i desenvolupar infraestructures clau, tant per a la recerca com per a accelerar la validació de la tecnologia, són dos dels grans objectius de l’Estratègia NewSpace” que impulsen des del Govern en col·laboració amb l’IEEC, la Fundació i2CAT i l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Com també ho és, hi ha afegit, “continuar fomentant la col·laboració internacional en aquest sector global”, tot promovent la participació de l’ecosistema català en fòrums mundials de debat espacial com el IAC 2024, on facilitem la participació de 17 empreses”.

En la mateixa línia, el director de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), Ignasi Ribas, ha assegurat que “aquesta primera estació terrestre de control i recepció de dades satel·litàries de Catalunya potenciarà que l’ecosistema espacial català continuï desenvolupant projectes d’innovació tecnològica mitjançant aquesta nova incorporació de capacitats en el territori”. El director de l’IEEC també ha volgut destacar que “les missions satel·litàries que s’impulsen des de l’Estratègia NewSpace, com ara el Menut o la futura missió GENEO-2, utilitzaran l’estació del Teleport de Sant Esteve de la Sarga per al control de missió i la descàrrega de dades”.





Leaf Space

Leaf Space, empresa italiana amb oficina a Catalunya que ofereix serveis de connectivitat satel·litària a escala internacional, integrarà l’estació del Teleport de Sant Esteve de la Sarga a la seva xarxa d’abast mundial, que proporciona servei a satèl·lits en tota mena d’òrbites. L’estació de telecomunicacions, d’uns 4 metres de diàmetre de disc, serà de tipus tri-banda, és a dir, oferirà capacitats de pujada i descàrrega de dades en la banda S, i de descàrrega en les bandes X i Ka de l’espectre radioelèctric.

En aquest sentit, Jonata Puglia ha destacat la importància de l’ecosistema català per a Leaf Space “com a espai per a créixer com a empresa” i la idoneïtat del Montsec “com a emplaçament per a desenvolupar noves infraestructures importants per als serveis que proporciona l’empresa a escala mundial”.





Un indret ideal

L’Observatori del Montsec, gestionat per l’IEEC, és en una zona única a Catalunya pel que fa a la manca de soroll radioelèctric i les condicions de cel fosc. Amb aquesta primera estació terrestre de control i recepció de dades satel·litàries, s’amplia el potencial de l’OdM com a emplaçament idoni, tant per a l’observació astronòmica, com per a les telecomunicacions amb satèl·lits i les comunicacions òptiques.