La primera edició de la Mobile Week de la Seu d’Urgell resulta un èxit

La primera edició de la Mobile Week la Seu d’Urgell que s’ha celebrat aquest cap de setmana (9,10 i 11 de juliol), han resultat un èxit. En total s’han portat a terme 20 activitats relacionades amb les noves tecnologies, amb l’assistència de més de 260 persones presencialment, i més de 200 de forma online.

En aquests darrers tres dies, més de 10 ponents han tractat una gran varietat de temes relacionats amb la tecnologia: Tomàs Moré, Xavier Lladós i Xavier Garcia han parlat sobre la ciberseguretat tant en l’entorn empresarial com en l’entorn domèstic; Gabriel Anzaldi ha mostrat com les TIC representen un motor de l’economia actual; Rosa Paradell i Eduard Martínhan donat a conèixer les oportunitats que la tecnologia 5G ofereix a l’Alt Urgell; Marc Pons ha ensenyat com es poden aplicar els drons i la tecnologia sensòria en zones rurals; el doctor Angel Seara, juntament amb Berta Giribet i Edgar Balagué, ha demostrat el potencial que la tecnologia 3D té pel que fa a aplicacions mèdiques, i David Aguilar ha compartit la seva història de superació, explicant com es va construir una pròtesi pel seu braç amb peces de Lego i com va arribar a col·laborar amb aquesta empresa. També, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, ha presentat el prometedor projecte Pyrenees Tech Mountain, que pretén crear un hub tecnològic a la capital de l’Alt Urgell.

Cal recordar que totes aquestes ponències es poden trobar a l’enllaç: https://www.youtube.com/user/ajlaseu

Paral·lelament, s’han realitzat més de 10 tallers educatius en els quals els assistents han après a utilitzar els codis QR i a fer volar drons, així com a construir robots amb Lego.

Amb relació a les conferències i els tallers oferts durant aquests tres dies, l’alcalde Jordi Fàbrega destaca el seu alt nivell científic, divulgatiu i docent, i el fet que hagin donat a conèixer les aplicacions de totes aquestes noves tecnologies en especial a casa nostra. També se sent molt satisfet amb com han anat aquestes jornades que, tot i que s’han vist afectades per la pandèmia de la Covid-19, han comptat amb un gran nombre de participants: “estem molt contents per l’acollida, la participació i la satisfacció dels assistents a tots els actes realitzats en un any molt complicat. Eren dates difícils (amb gent de vacances i amb un rebrot de la COVID), però tot i això hem tingut més de 450 assistents als diferents actes que han fet una valoració molt positiva de tots ells. El fet de tenir les conferències enregistrades i accessibles per a tothom al nostre canal de YouTube segur que farà que molta més gent ho pugui aprofitar”.

L’any que ve, més

L’èxit d’aquesta primera edició de la Mobile Week dona peu a continuar celebrant aquestes jornades en el futur: “la Mobile Week ha aterrat a la Seu per quedar-s’hi. L’any vinent, amb unes dates millors (febrer o març), sense la situació epidemiològica actual i amb tota l’experiència d’aquest any, segur que es consolidarà com un dels grans esdeveniments tecnològics del Pirineu, i ens ajudarà a aconseguir la digitalització i la connectivitat que necessitem per tal de dur a terme una adequada transformació digital al territori, i així millorar la qualitat de vida de tothom i oferir oportunitats de futur pels nostres veïns i veïnes”, declara l’alcalde urgellenc.

Recordem que la Mobile Week són unes jornades tecnològiques incentivades pel Mobile World Congress que tenen com a objectiu donar a conèixer i apropar les noves tecnologies a la ciutadania.