La previsió de noves nevades refermarà el bon estat de les estacions andorranes

El domini de Pal Arinsal (Grandvalira Resorts)

Al Principat d’Andorra, les estacions de Grandvalira Resorts oferiran aquest cap de setmana noves jornades de bon esquí, experiències gastronòmiques d’alçada, activitats i molta festa. Amb les nevades caigudes el cap de setmana passat, Ordino Arcalís manté el 100% de les seves instal·lacions i pistes obertes i augmenta els gruixos de neu acumulada que arriben fins als 130 cm.

Pal Arinsal també ha millorat les condicions i, amb més pistes disponibles, compta actualment amb el 95% del seu domini practicable i gruixos d’entre 70 i 110 cm. Grandvalira, per la seva banda, disposa de prop de 180 km per a gaudir de l’esquí i gruixos de fins a 125 cm.

Segons la previsió meteorològica, s’esperen noves precipitacions en forma de neu per als propers dies, entre les quals destaquen les previstes per al dissabte a la nit, que podrien deixar gruixos de neu importants per a poder acabar la setmana amb unes condicions excepcionals.