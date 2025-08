La prestigiosa organista Angela Metzger actuarà en el marc de l’ORGUE&nd

La prestigiosa organista alemanya Angela Metzger (© schneiderphotography)

El Festival ORGUE&nd ha presentat el seu sisè concert sota el lema A la llum de J. S. Bach (I), protagonitzat per la prestigiosa organista alemanya Angela Metzger, professora d’orgue a Bayreuth i reconeguda solista internacional. Aquest recital proposa un viatge per l’univers musical de Johann Sebastian Bach, així com obres influïdes pel seu llegat.

El programa inclou la majestuosa Tocata, adagi i fuga BWV 564, una refinada partita coral i el profund Vor deinen Thron tret’ ich hiermit BWV 668. A més, el concert incorpora peces de Buxtehude, Liszt i del compositor contemporani Daniel Glaus, que ofereix una mirada moderna al gènere de la tocata. Un concert que convida a escoltar com la llum de Bach travessa els segles i continua inspirant compositors i intèrprets.

Aquest concert del Festival ORGUE&nd és possible gràcies al suport del Comú d’Andorra la vella, el Govern d’Andorra, l’Arxiprestat d’Andorra, i diversos patrocinadors públics i privats. Aquesta XXVI edició ofereix concerts durant la primavera, estiu i tardor en diverses parròquies del país, consolidant-se com un dels festivals d’orgue més singulars dels Pirineus.

Angela Metzger és professora d’orgue a la Hochschule für evangelische Kirchenmusik Bayreuth. Va estudiar música sacra i interpretació d’orgue amb Edgar Krapp i Bernhard Haas a la Universitat de Música i Arts Escèniques de Munic. Des de 2023 és professora d’orgue a la Hochschule für evangelische Kirchenmusik Bayreuth.

Angela Metzger actua internacionalment com a organista de concert i solista amb orquestres com la Helsinki Philharmonic Orchestra, l’Essener Philharmoniker i la WDR Sinfonieorchester Köln. Amb la Gürzenich-Orchester Köln ha actuat a la Kölner Philharmonie, el London Southbank Centre i l’Elbphilharmonie Hamburg. Ha ofert recitals en sales com la Philharmonie Essen, la Konzerthaus Berlin, la Musashino Civic Cultural Hall de Tòquio i la Royal Opera House Muscat, i ha estat convidada a festivals com Toulouse les Orgues, Quincena Musical i Varaždin Baroque Festival.

El seu repertori abasta des del Renaixement tardà fins a la música contemporània, i col·labora regularment amb compositors com Betsy Jolas, Mark Andre i Moritz Eggert. La seva trajectòria està documentada en enregistraments per a BR, WDR i Deutschlandfunk, així com en produccions discogràfiques.

Guardonada en nombrosos concursos d’orgue, inclòs el Concurs Internacional de Música ARD, ha rebut el Bayernwerk Kulturpreis i el Bayerischer Kunstförderpreis.

El concert d’Angela Metzger se celebrarà el proper dissabte, dia 9 d’agost, a les 21:30 hores, a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella. Entrada lliure, amb col·lecta voluntària.