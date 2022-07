La pressió fiscal per al 2021 disminueix 0,7 punts percentuals respecte al 2020

A partir de l’estimació avançada del PIB nominal de l’any 2021 i el tancament dels ingressos tributaris d’aquest mateix any, ja es pot avançar la pressió fiscal resultant. Segons el principi de meritació, la pressió fiscal per a l’any 2021 se situa en el 24,6%, amb una disminució del 0,7 punts percentuals respecte a l’any 2020 (25,3%).

Els impostos sobre la producció i les importacions incrementen un +8,6% respecte a l’any 2020, els impostos corrents sobre la renda i el patrimoni augmenten un +23,5% i les cotitzacions socials tenen un increment del +1,0% respecte a l’any anterior.

El conjunt dels impostos experimenta l’any 2021 un augment del +8,4% alhora que el PIB incrementa un +11,2% degut al retorn de l’activitat econòmica desprès de la crisi sanitària.

L’aportació a la pressió fiscal per part de les diferents figures impositives continua essent a càrrec principalment de la imposició indirecta mantenint-se amb el 36,8% a l’igual que l’any anterior. Per contra, la imposició directa presenta un increment de 2,9 punts percentuals passant del 20,4% al 23,3% per aquest 2021 i les cotitzacions socials disminueixen en 2,9 punts percentuals la seva aportació a la pressió fiscal.