La Presidenta del Parlament de Catalunya visita l’Ajuntament de la Seu d’Urgell

La Presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, ha realitzat aquesta tarda de divendres una visita institucional a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, on ha estat rebuda per l’alcalde de la ciutat, Jordi Fàbrega, i pels regidors i regidores de l’equip de govern.

L’acte institucional ha tingut lloc a la sala d’actes de l’edifici consistorial on ha tingut lloc una breu recepció amb parlaments de la Presidenta i de l’alcalde. Laura Borràs també ha signat al Llibre Vermell de la Ciutat per deixar testimoni de la seva visita com a Presidenta del Parlament a la Seu d’Urgell. Per la seva part, l’alcalde de la Seu li ha agraït en nom de la ciutat la seva visita.

La visita de la Presidenta del Parlament a la Seu d’Urgell s’emmarca en la inauguració del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP), un acte protocol·lari a la sala Sant Domènec que dona peu al primer concert que obre la desena edició d’aquest festival a la Catedral de Santa Maria d’Urgell.

Borràs ha aprofitat la visita per trobar-se amb l’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan Enric Vives, al Palau Episcopal.