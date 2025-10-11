La presidenta de la Creu Roja Andorrana visita el Copríncep

El Bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Mons. Josep-Lluís Serrano Pentinat ha rebut la visita de la presidenta de la Creu Roja Andorrana, Vicky Marrugat, que anava acompanyada del vicepresident de l’entitat, David Fraissinet. La visita ha tingut lloc aquest divendres, 10 d’octubre, a la tarda, al Palau Episcopal de la Seu d’Urgell.
La Creu Roja Andorrana va ser constituïda el 20 de desembre de 1980 i esta reconeguda per la Llei 89/2010 d’Andorra com a Institució humanitària de caràcter voluntari i d’interès públic, que desenvolupa les seves activitats com a auxiliar i col·laboradora de les administracions públiques sota la protecció de l’Estat, conservant la seva independència i autonomia, amb plena acceptació dels 7 Principis del Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja.