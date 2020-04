La preinscripció als espais lleure d’Andorra la Vella s’amplia fins el 30 d’abril

El Comú d’Andorra la Vella ha ampliat fins el 30 d’abril el termini de preinscripció per al Casal d’infants El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma per al curs 2020-2021. Donada la situació actual, amb les mesures activades per evitar la propagació de la COVID-19, el tràmit es pot fer de manera telemàtica per evitar el desplaçament físic al servei de Tràmits. El formulari de preinscripció es pot descarregar a través de la pàgina web www.andorralavella.ad/serveis/infancia i fer-lo arribar a través del correu electrònic del departament de Social (social@comuandorra.ad).

El servei de guarda d’infants s’adreça als infants escolaritzats a maternal o primera ensenyança de qualsevol sistema educatiu. Aquest curs escolar El Llamp dona servei a una mitjana de 142 infants, mentre que la Ludoteca de Santa Coloma té una ocupació mitjana de 90 infants.

Els espais de lleure tenen un objectiu doble: fomentar l’educació integral dels infants mitjançant el joc i donar suport a les famílies per poder conciliar la vida laboral i la familiar. La Ludoteca obre al matí a les 7.45 a les 9 hores per fer l’acompanyament dels infants als matins, mentre que a la tarda ofereix servei des de la sortida de l’escola i fins a les 20.30 hores. El casal d’infants El Llamp funciona després de l’horari escolar i fins a les 20.30 hores i els dissabtes al matí sota demanda.

D’altra banda, i de la mateixa manera, les famílies que vulguin fer la preinscripció per a alguna de les dues escoles bressol comunals, Conxita Mora Jordana o la de Santa Coloma, també poden fer-ho descarregant el formulari a www.andorralavella.ad/serveis/infancia i tramitant-lo al departament de Social via correu electrònic.