La Policia va realitzar 779 detencions al Principat d’Andorra durant el 2025

Durant l’any 2025, la Policia va realitzar un total de 779 detencions al Principat d’Andorra, xifra que representa un descens del 18,6% respecte a les detencions practicades l’any 2024 (957). D’aquestes detencions, 729 persones van passar a disposició judicial, mentre que 46 no ho van requerir i 4 persones van ser detingudes per extradició. En aquest aspecte, s’observa una tendència a la baixa en el percentatge de detencions que passen a disposició judicial en els darrers tres anys, amb una mitjana de més del 90% del total.
Per nacionalitats, aproximadament un terç de les detencions de l’any 2025 corresponen a persones amb nacionalitat espanyola (29,4%), seguida d’un 22,5% amb nacionalitat andorrana i d’un 18,6% de persones del continent americà. Pel que fa a la situació de residència de les persones detingudes, el 39,3% són residents no andorrans, el 38,6% són no residents i fronterers i el 22,1% restant són de nacionalitat andorrana. Per edat, més de la meitat (62,6%) de les persones detingudes tenien entre 22 i 39 anys. Per sexe, el 85,6% dels detinguts són homes.
Per altra banda, durant l’any 2025, les tipologies d’infracció específiques més freqüents van ser per conducció sota els efectes de l’alcohol i/o drogues i refús amb 357 detencions, per imputació d’estupefaents amb 189 detencions, per imputació d’agressió física o psíquica en l’àmbit domèstic amb 59 detencions. Destaca especialment l’increment en detencions amb imputació de contraban amb un +92,9% respecte a l’any anterior.