La Policia realitza prop de 340 controls en la campanya a l’entorn de les escoles

El Cos de Policia ha controlat 339 conductors durant la campanya específica als voltants de les escoles centrada en garantir la seguretat en el transport dels infants i evitar conductes imprudents.

La campanya ha tingut lloc entre el 12 i el 30 de setembre amb motiu de l’inici del curs, i s’ha tancat amb un total de 27 infraccions, totes relacionades amb la ITV.

La gran majoria de les sancions, 25, s’han imposat per no presentar-se a la inspecció tècnica de vehicles en el termini establert. La causa de les altres dues ha estat circular sense el distintiu en vigor.

En el decurs dels controls també s’han constatat i sancionat 10 infraccions més que no eren objecte directe de la campanya. D’aquestes, una s’ha imposat per conduir fent servir el mòbil; una altra per no dur cordat el cinturó de seguretat; cinc més a motoristes per no fer ús dels guants, que són obligatoris des de l’entrada en vigor del nou Codi de la Circulació, altres dues per no portar el permís de conduir malgrat tenir-lo i una darrera per no respectar algun dels senyals prohibitius.

La Policia recorda que, tot i que el motiu d’aquesta campanya ha estat l’inici del curs escolar, el transport correcte dels infants es controla de manera regular al llarg de l’any amb l’objectiu de garantir la seguretat dels menors i de conscienciar pares o tutors de la seva importància.

La Policia fa públiques aquestes dades en el marc del pla d’actuació per a reduir la sinistralitat a les carreteres i garantir la seguretat de tots els usuaris de la xarxa viària.