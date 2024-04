La Policia participa en el 12è Fòrum dels oficis organitzat pel Lycée

Policies assistint al 12è Fòrum dels oficis del Lycée (Policia d’Andorra)

La Policia ha participat aquest dijous en el Fòrum dels oficis que organitza cada any el Lycée Comte de Foix. L’esdeveniment ha arribat a la 12a edició amb la voluntat de donar a conèixer a l’alumnat les diferents opcions de futur que els brinda el mercat laboral. Se celebra al mateix centre educatiu amb trobades entre els estudiants i professionals del sector públic i privat.

Per a la Policia suposa una molt bona oportunitat per a donar a conèixer als joves la tasca i les possibilitats professionals que ofereix el Cos. La Policia ha compartit espai amb la resta de cossos especials, amb qui la col·laboració és molt estreta i fonamental per a una bona coordinació, tant en les intervencions conjuntes com en el dia a dia.