La Policia no constata cap situació de risc en persones acabades d’arribar a Andorra per a buscar feina

El Cos de Policia, amb la col·laboració dels Comuns, ha intensificat aquest cap de setmana els controls i el seguiment per a donar suport i assistència a totes aquelles persones que estiguin acabades d’arribar a Andorra per a buscar feina durant la temporada d’hivern i es puguin trobar en situació de vulnerabilitat per falta d’allotjament. Hores d’ara, no s’ha constatat cap situació de risc ni s’han registrat denúncies de possibles abusos.

D’aquesta manera, durant el cap de setmana, s’han dut a terme controls específics al Pas de la Casa, Canillo i la Massana, i han realitzat controls de documentació, tant a les fronteres com arreu del territori. Es preveu que els controls intensificats i específics es continuïn duent a terme durant les pròximes setmanes.