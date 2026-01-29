La Policia Municipal de la Seu alerta d’una estafa relacionada amb una falsa renovació de la targeta sanitària

La Policia Municipal de la Seu d’Urgell ha alertat a través de les seves xarxes socials d’una estafa relacionada amb una falsa renovació de la targeta sanitària. L’avís prové de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que ha detectat diversos missatges de text fraudulents que, amb l’excusa que cal renovar la identificació, demanen als usuaris que facilitin dades personals i bancàries amb l’objectiu de robar-les.
Els enviaments detectats inclouen enllaços a pàgines web falses que contenen formularis per a recollir informació i que són molt similars a la pàgina oficial del Ministeri espanyol de Sanitat. A més, també s’informa que cal pagar un cost simbòlic per la renovació i les despeses d’enviament de la targeta, concretament de 3,99 euros, motiu pel qual es demana el número de compte o targeta.
El cos policial urgellenc insta a no clicar l’enllaç. Per la seva banda, l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya recorda que “ni el Departament de Salut ni el Servei Català de la Salut enviaran mai cap missatge de text a la ciutadania demanant la renovació de la targeta sanitària individual per mitjà d’un enllaç”. I afegeixen: “Tampoc sol·licitarà mai que s’introdueixin dades bancàries ni altres dades de caràcter personal”.
Les persones que rebin l’enllaç i dubtin sobre la seva fiabilitat poden trucar al ‘061 Salut Respon‘ o al seu centre d’atenció primària per a assegurar-se’n.