La policia manté el dispositiu de recerca dels sospitosos de la violació a Santa Coloma

La policia no descarta que els homes puguin haver marxat del país, ja que la denúncia no va ser immediata. De moment la dona continua sota vigilància mèdica, a causa de les ferides provocades per l’agressió que no va ser únicament de caràcter sexual.

Encara són molts els interrogants que envolten els fets que van succeir dimarts en un domicili de Santa Coloma. Aquest dijous la unitat d’investigació policial, encarregada del cas, ha continuat les indagacions que de moment no han donat els resultats esperats, una vegada dimecres es van desactivar els controls a la xarxa viària del país, tot i que continuen activats a les dues fronteres.

S’han començat a fer enquestes en l’entorn de la dona, entre el cercle d’amistats, coneguts i familiars, ja que a causa del seu estat encara no estaria en condicions de prestar declaració.

De moment la discreció en el procés d’investigació és absoluta i no es descarta que els fets poguessin ser derivats d’altres qüestions que s’analitzen en el marc de la investigació.