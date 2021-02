La policia investiga la possible implicació d’un agent en un cas de compravenda d’or

Informació sensible referent a la compravenda d’or. És el punt de partida d’una investigació de la policia. Ahir un dels agents que formen la unitat d’investigació va ser detingut arran de la denúncia d’un joier que l’acusava d’utilitzar informació policial del seu comerç per traslladar-la a un altre empresari del sector.

Els dos comerços es dediquen, entre altres operacions, a la compravenda d’or, una activitat estrictament controlada per llei. Seria aquest tipus d’informació que d’acord amb les inspeccions periòdiques recull la policia i que és absolutament confidencial, la que segons la denúncia hauria comunicat l’agent al tercer protagonista de la història, un joier de la capital.

De moment el policia detingut va ser posat en llibertat amb càrrecs per la batlle poques hores després de ser detingut. Es tractaria del mateix agent que fa unes setmanes va ser processat en l’afer dels cursets d’inversió oferts per un grup de youtubers, conegut com a cas Forex. L’operació continua oberta.