La Policia inicia una campanya contra el consum d’alcohol i drogues al volant

La Policia engega una nova campanya preventiva centrada en la disminució dels accidents provocats pel consum d’alcohol i drogues. La iniciativa s’emmarca en l’objectiu del Cos de reduir la sinistralitat a les carreteres i tindrà lloc entre les 7 h del dilluns 24 d’octubre i les 19 h del diumenge 6 de novembre.

Es realitzaran controls específics en diversos punts del país al llarg del dia i la nit per tal de continuar conscienciant els conductors de tota mena de vehicles del risc que comporta conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues, tant per a ells com per a la resta d’usuaris de la xarxa viària. La campanya vol ser un element preventiu i dissuasiu perquè s’evitin conductes que poden suposar un perill.

La Policia recorda que el Codi de la Circulació preveu sancions a partir de 0 grams d’alcohol per litre de sang per a conductors professionals i entre 0,50 i 0,80 grams per litre de sang per a la resta. Per via administrativa també es pot suspendre el permís de conduir per un màxim de dos mesos i imposar una multa de 400 euros. Les persones que condueixin sota els efectes de les drogues es poden enfrontar a una suspensió administrativa del permís de conduir d’un màxim de sis mesos i a una multa de 600 euros.

Superar aquests límits d’alcohol en sang suposarà la detenció. El Cos de Policia també arrestarà tots els conductors que no vulguin sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia i tots aquells que, sota els efectes d’estupefaents, creïn un perill per a la circulació.

Les conseqüències jurídiques d’aquestes infraccions per la via penal poden suposar una pena de presó de fins a dos anys, privació del permís de conduir fins a quatre anys i, fins i tot, la inhabilitació també fins a quatre anys per als conductors professionals. Per als conductors no professionals, la pena de presó podria arribar a l’any amb la retirada del carnet de conduir fins a tres anys. Refusar sotmetre’s al control d’alcoholèmia podria significar la privació del permís fins a tres anys, quatre si el conductor és professional.

La Policia també insisteix que bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP) també estan sotmesos als controls. En aquests casos, els conductors que circulin amb una taxa d’alcohol en sang superior a 0,50 o sota els efectes dels estupefaents poden ser sancionats amb multes de 400 i 600 euros respectivament.