La Policia inicia dilluns una nova campanya contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues

La Policia engegarà, el pròxim dilluns, una nova campanya d’una setmana contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues. Es faran controls específics en diferents punts de la xarxa viària entre el 13 i el 19 d’octubre amb l’objectiu de prevenir i reduir els accidents de trànsit. La campanya es posa en marxa a proposta de la Policia i segueix el pla d’actuació marcat pel ministeri de Justícia i Interior amb la finalitat de millorar la seguretat a les carreteres i disminuir la sinistralitat.
L’alcohol i les drogues al volant poden suposar conseqüències molt greus, tant per als conductors que consumeixen com per a la resta d’usuaris de la xarxa viària. Per aquest motiu, el fet d’anunciar els controls específics respon a la voluntat de dissuadir i prevenir conductes de risc i, al mateix temps, continuar conscienciant la ciutadania dels perills de conduir després d’haver consumit.
Límits penals i administratius
La Policia recorda que, en aplicació d’una sentència sobre els marges d’error dels etilòmetres, procedeix a la detenció d’una persona que condueix sota els efectes de l’alcohol a partir d’una taxa igual o superior a 0,87, que es redueix fins a 0,57 si són conductors professionals. Tot i que entre 0,81 i 0,86, en el cas dels conductors no professionals, i entre 0,51 i 0,56, en el cas dels professionals, no es practiqui la detenció, la Policia sancionarà o derivarà el dossier a la Batllia en funció de la simptomatologia i les circumstàncies del control.
Pel que fa a la via administrativa, se sancionarà els conductors de vehicles amb una taxa d’alcoholèmia igual o superior a 0,57 i fins a 0,80. Si es tracta de conductors professionals, la sanció es posarà a partir d’un resultat igual o superior a 0,02 i fins a 0,50.
El marge d’error no s’aplica quan la prova d’alcoholèmia és en sang. En aquest supòsit, els límits penals se situen en els 0,80 i el 0,50.
Conseqüències administratives i penals de conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues
La infracció administrativa pot incloure la suspensió del carnet de conduir durant un màxim de dos mesos, a més d’una sanció de 400 euros. Les mateixes conseqüències s’aplicarien a conductors no professionals.
Per als conductors professionals, superar els límits de la responsabilitat penal pot suposar, a més de la detenció, una multa de 1.200 a 6.000 euros, dos anys de presó, la retirada del permís de conduir fins a quatre anys i la inhabilitació per a l’exercici de l’ofici o el càrrec també durant un màxim de quatre anys. Per als conductors no professionals, podria comportar una multa de 300 a 3.000 euros, una pena de presó o arrest de fins a un any i la retirada del permís de conduir fins a tres anys.
La conducció sota els efectes de les drogues també suposa la comissió d’un delicte menor que comporta la suspensió del permís de conduir.
La Policia detindrà tots els conductors que es neguin a fer-se la prova. En aquest cas, la pena de presó o arrest pot ser de fins a un any, la multa pot anar de 600 a 3.000 euros -de 1.200 a 6.000 euros per a conductors professionals- i pot suposar la retirada del permís fins a tres anys, quatre si el conductor és professional.
Bicicletes i vehicles de mobilitat personal
El Cos recorda que els conductors de bicicletes, patinets o altres vehicles de mobilitat personal (VMP) també han de respectar el Codi de la circulació i no estan exempts de les conseqüències administratives i penals de conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues. Per tant, si superen el límit penal, se’ls ha d’arrestar.
La Policia fa, una vegada més, una crida a la responsabilitat de la ciutadania i advoca pel consum zero de begudes alcohòliques i de drogues per a evitar que s’hagin de lamentar danys personals que poden ser irreparables.
La pròxima campanya amb controls específics contra l’alcohol i les drogues serà la de Nadal, que és una de les més destacades de l’any juntament amb la d’estiu.