La policia imposa prop de 48.000 € en sancions per festes i consum d’alcohol i drogues en espais públics

Des de l’inici del confinament la policia ha imposat 158 sancions per pertorbar la tranquil·litat pública o per consum de begudes alcohòliques o drogues en espais públics per uns 48.000 euros. Segons ha informat, la majoria de les sancions per festes, 61 han estat a localitats com Incles, Soldeu i sobretot el Tarter. El cos d’ordre també ha fet molts controls en carreteres secundàries per infraccions del codi de circulació. Dimecres mateix es van controlar tres vehicles de gamma alta que van ser sancionats.

20 a Andorra la Vella, 18 al Pas de la Casa, 12 a Escaldes-Engordany, 9 a Arinsal i 61 a pobles canillencs com Soldeu, Incles i el Tarter. Són algunes de les infraccions constatades de les moltes intervencions que ha fet el cos d’ordre des de l’inici de la crisi sanitària.

Són per pertorbació de la tranquil·litat pública o dit d’una altra manera per celebrar festes en pisos o en llocs prohibits com ara berenadors.

A les dades facilitades per la policia també hi ha registrades altres infraccions, com ara el consum de begudes alcohòliques o drogues en espais públics, tot i que en menor mesura, en total s’han registrat 23 infraccions també sancionades.

Totes les infraccions són a l’article el 58 de la llei de seguretat pública que estipula una multa de 300 euros per cadascuna. Si es paga amb celeritat hi ha una rebaixa, si la denúncia afecta temporers, la policia té la possibilitat de cobrar-la igualment encara que les persones se’n vagin, en cas de retorn al país no podran tenir accés als papers fins que no hagin saldat el deute. En total la policia ha recaptat prop de 48.000 euros.

El cos d’ordre també actua a les carreteres secundàries on des de l’inici s’estan rebent moltes denúncies de veïns que alerten de vehicles que hi condueixen a gran velocitat. Un volum de cotxes que aquests dies ha incrementat força.

La problemàtica que hi troba la policia és que quan s’hi desplacen la manera de conduir dels vehicles canvia i no els poden sancionar. Per això des de dimecres s’han activat els motoristes i només en un dia es van poder sancionar tres vehicles per infringir alguns articles del codi de circulació. Uns controls que es reforçaran els propers dies.