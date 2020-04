El ministre Portaveu, Eric Jover, ha informat que aquest cap de setmana el Cos de Policia ha intensificat els controls a la xarxa viària, així com en camins de muntanya i punts susceptibles del trànsit de persones, atenent a les indicacions per part de les autoritats sanitàries i els decrets governamentals en el marc de la situació d’emergència sanitària.

Per tal d’informar d’aquestes recomanacions, especialment del confinament als domicilis, als ciutadans que circulen per les carreteres del país, la policia ha doblat el nombre de patrulles operatives en la xarxa viària. En concret, un cap de setmana habitual hi ha entre 5 i 6 patrulles i aquest dissabte s’han mobilitzat un total de 10. Demà diumenge es manté el mateix dispositiu de 10 patrulles i de cara a la setmana vinent encara s’ha de definir. Al seu comunicat, la policia afirma que els controls s’han intensificat en especial en aquelles zones on s’han rebut queixes. En el cas de camins de muntanya i zones d’esbarjo –no carreteres–, s’han controlat casos molt aïllats.

En paral·lel, Eric Jover ha afirmat que el Cos de Policia no ha obert cap expedient a establiments comercials per no respectar els decrets d’alentiment de l’activitat. En aquest sentit, avui tampoc s’ha controlat cap establiment per part del Departament de Comerç.

Pel que fa a les donacions, Jover ha informat que el fons solidari habilitat per l’Executiu per tal de fer front a la situació de crisi generada per la pandèmia de coronavirus al Principat ha assolit 1.331.763 euros. En concret, s’han rebut més de 20.390 missatges de text que s’han enviat al telèfon solidari 828, i que han permès sumar 40.780 euros al fons solidari. Jover ha agraït les aportacions al Fons Solidari per part de l’Associació d’Importadors i Distribuïdors de Carburants (10.000 euros) i de Castellers d’Andorra (1.000 euros).