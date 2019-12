Aquest dimecres el Cos de Policia, amb col·laboració amb l’AFA i la Cambra de Comerç Indústria i Serveis, ha impartit una formació sobre falsificació i detecció de moneda falsa.

El curs s’ha dirigit, principalment, al sector financer, bancari i comercial, i ha posat de relleu l’impacte econòmic i reputacional que suposa aquesta tipologia d’infracció penal. Així, s’hi han destacat els principis generals d’actuació davant la detecció de moneda falsa, alhora que s’han proporcionat eines pràctiques i tècniques per poder fer aquest reconeixement.

La formació s’emmarca en les tasques de cooperació i intercanvi operatiu d’informació i coneixement entre institucions per a garantir una òptima i global resposta per part de l’Estat per a prevenir, protegir i reprimir actes delictius de notable impacte econòmic.